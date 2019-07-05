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  • Kalbini seven bu mucize besinlerden bol bol yesin! İşte adeta ömür uzatan besinler...

Kalbini seven bu mucize besinlerden bol bol yesin! İşte adeta ömür uzatan ...

Size öyle besinlerden bahsedeceğiz ki adeta ömür uzatıyorlar. Doğanın bize şifacı olarak gönderdiği bu besinlerin birçok faydası bulunuyor. Peki özellikle Kalp sağlığını koruyan bu neler? hiç kuşkusuz birçok hastalığın önlenmesinde de önemli. Kalp sağlığını korumada yardımcı etkenlerin başında ise sağlıklı beslenme geliyor. Sağlıklı bir vücudun ardında sağlıklı ve doğru beslenmenin olduğunu vurgulayan uzmanlar tüketmemiz gereken besinleri de açıklıyor. Sağlıklı beslenmek için hangi besinin nasıl olduğunu, hangi besinin hangi organa fayda sağladığını bilmeniz çok önemli. Örneğin hayatın devamlılığı için vazgeçilmez organların başında gelen için neler yemeniz gerektiğini biliyor musunuz? Kalbi koruyan besinler nelerdir? İşte ve ...

Giriş Tarihi: 05.07.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 10:57
Kalbini seven bu mucize besinlerden bol bol yesin! İşte adeta ömür uzatan besinler...

Kalbinizi seviyorsanız bol bol tüketmeniz gereken 43 gıda! İşte adeta ömür uzatan süper gıdalar listesi ve ...

Kalbini seven bu mucize besinlerden bol bol yesin! İşte adeta ömür uzatan besinler...

ZEYTİNYAĞI

LDL'yi düşürmeye yardımcı olan bir diğer güçlü antioksidan deposu da zeytinyağıdır. Üstelik zeytinyağı kötü kolesterolünüzü düşürürken iyi kolesterol HDL'nizin seviyesini etkilemez.

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Kalbini seven bu mucize besinlerden bol bol yesin! İşte adeta ömür uzatan besinler...

BROKOLİ

B vitamini ve folik asit yüklü brokolinin stres, kaygı, panik ve hatta depresyona iyi geldiği keşfedilmiş. Birkaç dakika buharda pişirdiğiniz brokolilerinizi zeytinyağı, limon ve pul biberden oluşan sosunuzla lezzetlendirip muhteşem bir yemek hazırlayabilirsiniz.

Kalbini seven bu mucize besinlerden bol bol yesin! İşte adeta ömür uzatan besinler...

BADEM

B2 ve E vitamini ile magnezyum ve çinko deposu olan badem kalbiniz için en yararlı besinlerin başında geliyor. Günde bir avuç badem yemek aynı zamanda serotonin salgılamanızı sağlayarak ruh halinize de iyi geliyor.

Kalbini seven bu mucize besinlerden bol bol yesin! İşte adeta ömür uzatan besinler...

ÇİKOLATA

İçindeki kakao miktarı en az yüzde 75 (hatta mümkünse yüzde 85) olan bitter çikolata sadece stresle mücadele etmez aynı zamanda kalbiniz için de çok faydalıdır. ABD'de yapılan bir araştırma günde 170 gram çikolata yemenin kötü kolesterolü düşürdüğünü ortaya koymuş. Kakaoda bulunan fenol maddesi de antiseptik ve antienflamatuar özelliğiyle kalp hastalığı riskinizi düşürüyor ve damarlarınızda tıkanıklığa neden olan maddelerin tutulmasını önlüyor.

Kalbini seven bu mucize besinlerden bol bol yesin! İşte adeta ömür uzatan besinler...

VİŞNE

Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, vişne tozu yedirilen farelerin, çok yağlı yiyeceklerle beslenmelerine karşın, kolesterol ve trigliserit seviyelerinin düşük olduğunu, enflamasyonla ilişkili hücrelerinin daha az olduğunu buldu. Aynı zamanda farelerin bel bölgelerindeki yağlanma da daha azdı ki bu da kalp hastalığıyla ilişkilendirilen bir faktör.

Kalbini seven bu mucize besinlerden bol bol yesin! İşte adeta ömür uzatan besinler...

FASULYE

Fasulye türleri diğer bütün bitkilerden daha fazla protein içerir. Aynı zamanda kalp dostu ve stres düşmanı B vitamini, demir ve kalsiyum kaynaklarıdır. Üstelik yapılarındaki lif de bağırsaklarınızın düzgün çalışmasına ve boşalmasına yardımcı olur.

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