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  • Kalp krizi belirtileri nelerdir? İşte kalp krizinin 7 kritik belirtisi

belirtileri nelerdir? İşte krizinin 7 kritik belirtisi

dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm ölümler arasında yüzde 42 ile başı çekiyor. Çalışmalar ilk krizi geçirme yaşının dünyada ortalama 65 iken, ülkemizde neredeyse 10 yıl daha erken olduğunu ortaya koyuyor. Kalbi besleyen damarlardan bir tanesinin ani olarak tıkanmasına bağlı olarak gelişen kalp krizi, tıkanan damarın kalbi beslediği bölgede kalp dokusunun hücrelerini yitirmesine neden olmaktadır. Buna bağlı olarak ölüme varan sonuçlar ortaya çıkabilir. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalp krizinin 'geliyorum' dediğini ve çok önemli sinyaller verdiğini belirterek, bu 7 sinyali anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. nelerdir? İşte kalp krizinin 7 kritik belirtisi...

Giriş Tarihi: 04.10.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 14:43
Kalp krizi belirtileri nelerdir? İşte kalp krizinin 7 kritik belirtisi

dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm ölümler arasında yüzde 42 ile başı çekiyor. Çalışmalar ilk krizi geçirme yaşının dünyada ortalama 65 iken, ülkemizde neredeyse 10 yıl daha erken olduğunu ortaya koyuyor.

Kalp krizi belirtileri nelerdir? İşte kalp krizinin 7 kritik belirtisi

Kalbi besleyen damarlardan bir tanesinin ani olarak tıkanmasına bağlı olarak gelişen , tıkanan damarın kalbi beslediği bölgede dokusunun hücrelerini yitirmesine neden olmaktadır. Buna bağlı olarak ölüme varan sonuçlar ortaya çıkabilir. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal, kalp krizinin 'geliyorum' dediğini ve çok önemli sinyaller verdiğini belirterek, bu 7 sinyali anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. nelerdir? İşte kalp krizinin 7 kritik belirtisi...

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Kalp krizi belirtileri nelerdir? İşte kalp krizinin 7 kritik belirtisi

GÖĞÜSTE RAHATSIZLIK HİSSİ

krizinin 'geliyorum' diyen en sık belirtisi göğüs bölgesinde rahatsızlık hissi. hastalarının üçte ikisi göğüste ağrı, baskı, yanma ve sıkışma hissediyorlar.

Kalp krizi belirtileri nelerdir? İşte kalp krizinin 7 kritik belirtisi

Süresi çoğu kez 20 dakikanın üzerine çıkıyor. Her hastanın rahatsızlık hissi farklı olduğundan, kimi 'fil oturmuş gibi kimi yanma' şeklinde tarif ediyor.

Kalp krizi belirtileri nelerdir? İşte kalp krizinin 7 kritik belirtisi

SOL KOLA YAYILAN AĞRI

ağrısı neredeyse her zaman göğüsten başlayarak dışa doğru yayılıyor.

Kalp krizi belirtileri nelerdir? İşte kalp krizinin 7 kritik belirtisi

En sık yayılım yeri de sol kol. Buna rağmen göğüs ağrısı olmadan sadece kol ağrısı şikayeti ile başvuran krizli hastaya nadir rastlanıyor.

Kalp krizi belirtileri nelerdir? İşte kalp krizinin 7 kritik belirtisi

BAYGINLIK VEYA BAŞ DÖNMESİ HİSSİ

Baygınlık ve baş dönmesi hissi birçok şeyden kaynaklanabiliyor. Bazen açlıktan bazen ayağa hızlı kalkmaktan…

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