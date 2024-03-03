Giriş Tarihi: 03.03.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
09:39
Kalp krizini durduran içecek! Günde 2 bardağı damardaki tıkanıklığı söküp atıyor…
Kalp krizi, koroner arterlerin ani tıkanması sonucu kalbin o bölgesine giden kan akışının kesilmesiyle oluşan ciddi bir durumdur. Semptomları arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı ve terleme yer alır. Acil tıbbi müdahale gerektirir ve risk faktörleri arasında yüksek kan basıncı ve yüksek kolesterol gibi etkenler bulunur. Buna karşın bir uzman belirli bir içeceğin kalp krizine karşı oldukça etkili olduğunu vurguluyor.