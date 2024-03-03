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Haberler Galeri Kalp krizini durduran içecek! Günde 2 bardağı damardaki tıkanıklığı söküp atıyor…
Giriş Tarihi: 03.03.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 09:39

Kalp krizini durduran içecek! Günde 2 bardağı damardaki tıkanıklığı söküp atıyor…

Kalp krizi, koroner arterlerin ani tıkanması sonucu kalbin o bölgesine giden kan akışının kesilmesiyle oluşan ciddi bir durumdur. Semptomları arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı ve terleme yer alır. Acil tıbbi müdahale gerektirir ve risk faktörleri arasında yüksek kan basıncı ve yüksek kolesterol gibi etkenler bulunur. Buna karşın bir uzman belirli bir içeceğin kalp krizine karşı oldukça etkili olduğunu vurguluyor.

Kalp krizini durduran içecek! Günde 2 bardağı damardaki tıkanıklığı söküp atıyor…

Profesör Tim Spector, sağlık açısından faydaları nedeniyle kan basıncını geçici olarak yükselttiği bilinen bir içecek olan kahveyi savundu.

Kalp krizini durduran içecek! Günde 2 bardağı damardaki tıkanıklığı söküp atıyor…

Kahve uzmanı James Hoffmann ile konuşan Prof. Spector, kahve içmenin bazı artılarını vurguladı.

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Kalp krizini durduran içecek! Günde 2 bardağı damardaki tıkanıklığı söküp atıyor…

Kahvenin sadece temel besinlerle ve şaşırtıcı miktarda lifle dolu olmadığını, aynı zamanda çalışmaların kalp krizi riskini yüzde 25 oranında azaltabileceğini gösterdiğini söyledi.

Uyarı: Eğer kalp krizi geçirdiğinizi düşünüyorsanız en kısa sürede acil tıbbı destek almanız gerekmektedir.

Kalp krizini durduran içecek! Günde 2 bardağı damardaki tıkanıklığı söküp atıyor…

Prof. Spector, kahve ve bağırsak mikrobiyomu ve ikisi arasındaki etkileşimlerin kan basıncımızı ve kan şekerimizi nasıl azaltabileceği üzerine bilimsel bir makale üzerinde çalıştığını ekledi.

Kalp krizini durduran içecek! Günde 2 bardağı damardaki tıkanıklığı söküp atıyor…

Kahvenin pek çok olası zararından bahsediliyor ancak yapılan araştırmalar doğru şekilde tüketildiğinde birçok yararı olduğunu gösteriyor.

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