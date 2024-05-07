Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
11:53
Kalp krizinin sinsi sinyalleri! İlk önce bu belirtileri veriyor...
Uzun süredir kalp krizinin evrensel belirtisi olarak kabul edilen göğüs ağrısının aslında her zaman net bir sinyal olmadığı ortaya çıktı. Son araştırmalar, semptomların cinsiyet, yaş ve sağlık profiline göre değişebileceğini ve bir dizi faktörün önemli olduğunu gösteriyor. Kalp krizini işaret edebilecek çeşitli semptomları daha net bir şekilde anlatmak ve erken müdahale etme şansınızı artırmak adına bu yazıda sizler için derledik. İşte kalp krizi belirtileri…