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Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 11:53

Kalp krizinin sinsi sinyalleri! İlk önce bu belirtileri veriyor...

Uzun süredir kalp krizinin evrensel belirtisi olarak kabul edilen göğüs ağrısının aslında her zaman net bir sinyal olmadığı ortaya çıktı. Son araştırmalar, semptomların cinsiyet, yaş ve sağlık profiline göre değişebileceğini ve bir dizi faktörün önemli olduğunu gösteriyor. Kalp krizini işaret edebilecek çeşitli semptomları daha net bir şekilde anlatmak ve erken müdahale etme şansınızı artırmak adına bu yazıda sizler için derledik. İşte kalp krizi belirtileri…

Kalp krizinin sinsi sinyalleri! İlk önce bu belirtileri veriyor...

İlk 2 saat içinde, kalp krizi sonrası oluşan hasarın miktarı oldukça yüksektir.

Kalp krizinin sinsi sinyalleri! İlk önce bu belirtileri veriyor...

Dolayısıyla, semptomlara dikkat ederek erken müdahale etmek büyük önem taşır.

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Kalp krizinin sinsi sinyalleri! İlk önce bu belirtileri veriyor...

EN ERKEN KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

Kalp krizi geçiren bireylerin %50'sinde, erken kalp krizi belirtileri görülmektedir.

Kalp krizinin sinsi sinyalleri! İlk önce bu belirtileri veriyor...

Bu belirtilerin arasında ise şunlar bulunmaktadır;

  • Göğüs ağrısı olarak da bilinen, göğüse gelip giden hafif ağrı ya da rahatsızlık hissi
  • Omuzda ağrı
  • Boyun ve çene ağrısı
  • Terlemek
  • Mide bulantısı veya kusma
  • Baş dönmesi veya bayılma
  • Nefes darlığı
  • Şiddetli endişe veya karışıklık hissi
Kalp krizinin sinsi sinyalleri! İlk önce bu belirtileri veriyor...

Kalp krizi belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

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