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Haberler Galeri Kalsiyum zengini incirin mucizevi faydalarına inanamayacaksınız! İşte kalsiyum deposu gıdalar...
Giriş Tarihi: 19.06.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 09:22

zengini incirin mucizevi faydalarına inanamayacaksınız! İşte gıdalar...

İnsan vücudunda en çok bulunan minerallerden biri olan kalsiyumu besinlerden alarak sağlığımıza katkıda bulunabiliriz. Özellikle kemiklerin ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olan, kalp atışı dahil kas kasılmalarını düzenleyen birçok hastalığı da engellemede önemli bir rol oynar. Peki kalsiyumu hangi besinlerden almalıyız? Kalsiyum zengini besin nelerdir? Dr. Muammer Yıldız'ın açıkladığı ve özellikle yaşlılığımızda bizi kemik erimesinden koruyacak gıdalar ve faydaları...

Kalsiyum zengini incirin mucizevi faydalarına inanamayacaksınız! İşte kalsiyum deposu gıdalar...

Kalsiyumun vücudumuz için önemi uzmanlar tarafından her zaman vurgulanıyor... Sağlımız için oldukça faydalı olan deposu bu besinler...

Kalsiyum zengini incirin mucizevi faydalarına inanamayacaksınız! İşte kalsiyum deposu gıdalar...

KALSİYUM EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

1- içeren gıdaların az miktarda tüketilmesi
2- D vitamini yönünden eksik gıdalarla beslenmek

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Kalsiyum zengini incirin mucizevi faydalarına inanamayacaksınız! İşte kalsiyum deposu gıdalar...

3- Çok fazla tuz tüketimi
4- Böbreklerde meydana gelen kronik hastalıklar

Kalsiyum zengini incirin mucizevi faydalarına inanamayacaksınız! İşte kalsiyum deposu gıdalar...

5- Magnezyum eksikliği
6- Kanser ve kortizon içeren ilaçlar kullanmak

Kalsiyum zengini incirin mucizevi faydalarına inanamayacaksınız! İşte kalsiyum deposu gıdalar...

Çiğ Süt
1 bardak: 300 mg

Genel olarak, çiğ süt ve yeşil sebzelerde en yüksek miktarlarda besin kaynakları bulunur.

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