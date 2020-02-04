Kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı

Elbette alabileceğimiz önlemler var. Bunlardan ilki insanları bu ciddi sorun hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. Vücudunuz aslında size sinyalleri önceden veriyor. Sizin bunları farketmeniz ve doktora görünmeniz gerekiyor. Hasar alan kan damarları, kanın akmasını önlemek amacıyla belli bir noktada kanı yoğunlaştırarak pıhtılaşmaya neden olur. Kan, pıhtılaşan bölgeden ileriye gidemez. Kan pıhtılaşması genellikle kalp krizi ve kalp yetmezliğine neden olur.