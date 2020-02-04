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Kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı

her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor. Sık görülen rahatsızlıklar ve tedavileri olmalarına karşın kan pıhtısından kaynaklanan rahatsızlıklar sonucunda hayatını kaybeden kişilerin sayısı giderek artıyor. Nedeni ise geç fark edilmesi veya hiç fark edilememesi. Peki kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı nelerdir? İşte kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 09:11
Kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı

her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor. Sık görülen rahatsızlıklar ve tedavileri olmalarına karşın kan pıhtısından kaynaklanan rahatsızlıklar sonucunda hayatını kaybeden kişilerin sayısı giderek artıyor. Nedeni ise geç fark edilmesi veya hiç fark edilememesi. Peki kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı nelerdir? İşte kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı...

Kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı

Elbette alabileceğimiz önlemler var. Bunlardan ilki insanları bu ciddi sorun hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. Vücudunuz aslında size sinyalleri önceden veriyor. Sizin bunları farketmeniz ve doktora görünmeniz gerekiyor. Hasar alan kan damarları, kanın akmasını önlemek amacıyla belli bir noktada kanı yoğunlaştırarak pıhtılaşmaya neden olur. Kan, pıhtılaşan bölgeden ileriye gidemez. genellikle kalp krizi ve kalp yetmezliğine neden olur.

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Kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı

Kan pıhtılaşmasını tek bir nedenle açıklamak veya tek bir hastalığa yormak mümkün değildir. Durum hastadan hastaya değişmektedir. Bizim yapabileceğimiz şey ise kan pıhtılaşmasının belirtilerini görmek ve acilen doktora görünmek. İşte o 8 belirti...

Kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı

BACAKTA ŞİŞLİK

Kan pıhtılaşmasının sık sık rastlandığı bölge bacaklardır. Bacağınızda oluşan pıhtılaşma nedeniyle kan akışınız sekteye uğrar. Şişmenin yanı sıra bacağınızda kırmızılık görülebilir.

Kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı

BACAKTA ACI VEYA HASSASLIK

Derin ven trombozunun bu belirtisi de yine bacakta ve baldırda görülebilir. Bacağınıza dokunduğunuzda acı hissedebilirsiniz.

Kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı

DAMARLARA PARALEL KIRMIZI ÇİZGİLER

Damarlarınıza paralel şekilde kırmızı çizgiler görüyorsanız bu da bir işarettir.

Kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı

GÖĞÜS AĞRISI

Akciğerinizde pıhtılaşma oluştuysa derhal doktora görünmeniz gerekir.

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