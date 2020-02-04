Kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı
Kan pıhtısından kaynaklanan rahatsızlıklar sonucunda her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor. Sık görülen rahatsızlıklar ve tedavileri olmalarına karşın kan pıhtısından kaynaklanan rahatsızlıklar sonucunda hayatını kaybeden kişilerin sayısı giderek artıyor. Nedeni ise geç fark edilmesi veya hiç fark edilememesi. Peki kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı nelerdir? İşte kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı...
Giriş Tarihi: 04.02.2020
09:10
Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
09:11
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Kan pıhtısından kaynaklanan rahatsızlıklar sonucunda her yıl binlerce kişi hayatını kaybediyor. Sık görülen rahatsızlıklar ve tedavileri olmalarına karşın kan pıhtısından kaynaklanan rahatsızlıklar sonucunda hayatını kaybeden kişilerin sayısı giderek artıyor. Nedeni ise geç fark edilmesi veya hiç fark edilememesi. Peki kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı nelerdir? İşte kan pıhtılaşmasının 8 erken uyarısı...
Elbette alabileceğimiz önlemler var. Bunlardan ilki insanları bu ciddi sorun hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. Vücudunuz aslında size sinyalleri önceden veriyor. Sizin bunları farketmeniz ve doktora görünmeniz gerekiyor. Hasar alan kan damarları, kanın akmasını önlemek amacıyla belli bir noktada kanı yoğunlaştırarak pıhtılaşmaya neden olur. Kan, pıhtılaşan bölgeden ileriye gidemez.
Kan pıhtılaşması genellikle kalp krizi ve kalp yetmezliğine neden olur.
Kan pıhtılaşmasını tek bir nedenle açıklamak veya tek bir hastalığa yormak mümkün değildir. Durum hastadan hastaya değişmektedir. Bizim yapabileceğimiz şey ise kan pıhtılaşmasının belirtilerini görmek ve acilen doktora görünmek. İşte o 8 belirti...
BACAKTA ŞİŞLİK
Kan pıhtılaşmasının sık sık rastlandığı bölge bacaklardır. Bacağınızda oluşan pıhtılaşma nedeniyle kan akışınız sekteye uğrar. Şişmenin yanı sıra bacağınızda kırmızılık görülebilir.
BACAKTA ACI VEYA HASSASLIK
Derin ven trombozunun bu belirtisi de yine bacakta ve baldırda görülebilir. Bacağınıza dokunduğunuzda acı hissedebilirsiniz.
DAMARLARA PARALEL KIRMIZI ÇİZGİLER
Damarlarınıza paralel şekilde kırmızı çizgiler görüyorsanız bu da bir işarettir.
GÖĞÜS AĞRISI
Akciğerinizde pıhtılaşma oluştuysa derhal doktora görünmeniz gerekir.