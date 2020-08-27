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Giriş Tarihi: 27.08.2020 14:57 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 09:14

Kandaki zehri vücuttan atıyor!

Bu besin hem kanı temizliyor hem kanseri önlüyor! Kudret narının faydaları saymakla bitmez. Tropikal bir meyve olan , ülkemizde de yetiştirilmektedir. Yüksek C vitamini ve faydalı birçok mineral içermesi sebebiyle kudret narının faydası oldukça yüksektir. Kandaki zararlı maddeleri yani toksinleri atarak vücudu temizleyen kudret narı aynı zamanda kanserden de koruyor. Kudret narının diğer faydaları nelerdir? Kudret narı nasıl tüketilir? İşte mucize besin kudret narıyla ilgili tüm merak edilenler…

Kandaki zehri vücuttan atıyor!

Bu besin hem kanı temizliyor hem kanseri önlüyor! Kudret narının faydaları saymakla bitmez. Tropikal bir meyve olan , ülkemizde de yetiştirilmektedir. Yüksek C vitamini ve faydalı birçok mineral içermesi sebebiyle kudret narının faydası oldukça yüksektir. Kandaki zararlı maddeleri yani toksinleri atarak vücudu temizleyen kudret narı aynı zamanda kanserden de koruyor. Kudret narının diğer faydaları nelerdir? Kudret narı nasıl tüketilir? İşte mucize besin kudret narıyla ilgili tüm merak edilenler…

Kandaki zehri vücuttan atıyor!

, değişik görüntüsü nedeniyle halk arasında acayip elma olarak adlandırılan tropik iklimlerde yetişen bir bitkidir. Ülkemizde de yetişen kudret narı, içerdiği vitaminler ve mineraller ile sağlığımıza çok faydası bulunur.

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Kandaki zehri vücuttan atıyor!

KUDRET NARI

Kudret narının faydalarına geçmeden önce bu mucizevi bitkiden biraz bahsedelim. , kabakgiller ailesinden olup tropik iklimde yetişen gıda ve ilaç olarak kullanılan bir bitkidir.

Kandaki zehri vücuttan atıyor!

Asya, Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da yetişen , ülkemizde özellikle Bursa ve Yalova'da yetiştirilmektedir. Yaz aylarında çiçek açan, sarmaşık formunda olan kudret narı, oldukça değişik bir görüntüye sahiptir.

Kandaki zehri vücuttan atıyor!

, pek çok aktarda zeytinyağı veya bal ile karıştırılmış formları ile satılıyor. Diğer yandan kudret narının macun hali de yine aktarlarda satılıyor. Ama isterseniz evinizde yine aktarlardan satın alacağınız tohumu ile evinizde yetiştirebilirsiniz.

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