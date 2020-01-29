Kanı temizliyor ve kanseri önlüyor! İşte o besin...

Genellikle ilaç sanayisinde kullanılan kudret narının faydaları saymakla bitmiyor.Son yıllarda pazar tezgahlarında çok sık rastladığımız kudret narı pek çok hastalığı önleyici şifalı bir meyve olarak biliniyor. Mide ve bağırsak başta olmak üzere sindirim sistemini korumak için önerilen kudret narı C vitamini açısından da zengin. Tropikal bir meyve olan kudret narı, ülkemizde de yetiştirilmektedir. Yüksek C vitamini ve faydalı birçok mineral içermesi sebebiyle kudret narının faydası oldukça yüksektir. Kandaki zararlı maddeleri yani toksinleri atarak temizleyen kudret narı aynı zamanda kanserden de koruyor. Kudret narının diğer faydaları nelerdir? Kudret narı nasıl tüketilir? İşte mucize besin kudret narıyla ilgili tüm merak edilenler…