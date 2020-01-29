Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Kanı temizliyor ve kanseri önlüyor! İşte o besin...

Kanı temizliyor ve kanseri önlüyor! İşte o besin...

Genellikle ilaç sanayisinde kullanılan saymakla bitmiyor.Son yıllarda pazar tezgahlarında çok sık rastladığımız pek çok hastalığı önleyici şifalı bir meyve olarak biliniyor. Mide ve bağırsak başta olmak üzere sindirim sistemini korumak için önerilen kudret narı C vitamini açısından da zengin. Tropikal bir meyve olan kudret narı, ülkemizde de yetiştirilmektedir. Yüksek C vitamini ve faydalı birçok mineral içermesi sebebiyle kudret narının faydası oldukça yüksektir. Kandaki zararlı maddeleri yani toksinleri atarak temizleyen kudret narı aynı zamanda kanserden de koruyor. Kudret narının diğer faydaları nelerdir? Kudret narı nasıl tüketilir? İşte mucize besin kudret narıyla ilgili tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 29.01.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 09:43
Kanı temizliyor ve kanseri önlüyor! İşte o besin...

Genellikle ilaç sanayisinde kullanılan saymakla bitmiyor.Son yıllarda pazar tezgahlarında çok sık rastladığımız pek çok hastalığı önleyici şifalı bir meyve olarak biliniyor. Mide ve bağırsak başta olmak üzere sindirim sistemini korumak için önerilen kudret narı C vitamini açısından da zengin. Tropikal bir meyve olan kudret narı, ülkemizde de yetiştirilmektedir. Yüksek C vitamini ve faydalı birçok mineral içermesi sebebiyle kudret narının faydası oldukça yüksektir. Kandaki zararlı maddeleri yani toksinleri atarak temizleyen kudret narı aynı zamanda kanserden de koruyor. Kudret narının diğer faydaları nelerdir? Kudret narı nasıl tüketilir? İşte mucize besin kudret narıyla ilgili tüm merak edilenler…

Kanı temizliyor ve kanseri önlüyor! İşte o besin...

, değişik görüntüsü nedeniyle halk arasında acayip elma olarak adlandırılan tropik iklimlerde yetişen bir bitkidir. Ülkemizde de yetişen kudret narı, içerdiği vitaminler ve mineraller ile sağlığımıza çok faydası bulunur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kanı temizliyor ve kanseri önlüyor! İşte o besin...

KUDRET NARI

Kudret narının faydalarına geçmeden önce bu mucizevi bitkiden biraz bahsedelim. , kabakgiller ailesinden olup tropik iklimde yetişen gıda ve ilaç olarak kullanılan bir bitkidir.

Kanı temizliyor ve kanseri önlüyor! İşte o besin...

Asya, Afrika, Uzak Doğu ve Güney Amerika'da yetişen , ülkemizde özellikle Bursa ve Yalova'da yetiştirilmektedir. Yaz aylarında çiçek açan, sarmaşık formunda olan kudret narı, oldukça değişik bir görüntüye sahiptir.

Kanı temizliyor ve kanseri önlüyor! İşte o besin...

, pek çok aktarda zeytinyağı veya bal ile karıştırılmış formları ile satılıyor. Diğer yandan kudret narının macun hali de yine aktarlarda satılıyor. Ama isterseniz evinizde yine aktarlardan satın alacağınız tohumu ile evinizde yetiştirebilirsiniz.

Kanı temizliyor ve kanseri önlüyor! İşte o besin...

Kudret narının tadı acı olduğu için genellikle bal ile birlikte hazırlanan kürleri tüketilir. Bal yerine zeytinyağı içinde bekleterek veya reçel ile tatlandırarak da yapabilirsiniz.

Kanı temizliyor ve kanseri önlüyor! İşte o besin...

KUDRET NARININ İÇERİĞİ

Demir, kalsiyum, fosfor ve B vitaminleri

Cucurbitacin türevleri

%40-50 Protein

Sabit yağlar; Trienasitlerden, α- Elâosterinasit ve trichosanasit

Alkaloitler, Saponinler, Kinonlar, Reçine, Musilaj, Steroller, Taninler

Momordicosid, momordisilin, kukurbitinler, kukurbitasinler, lektinler

BİZE ULAŞIN