Kanser hastaları corona virüse karşı 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor

Corona virüs salgını dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Bilim adamları koronavirüs ile ilgili çeşitli araştırmalar yapıyor. Uzmanlara göre koronavirüse karşı korunmanın en temel yolu bağışıklığı güçlendirmek ve temizlikten geçiyor. Metabolizma, soğuk havayla daha kolay mücadele etmek için yavaşlamaya başlar. Metabolizmanın yavaşlaması sonucu bağışıklık sistemi zayıflar ve hastalıklarla mücadele edemez, kilo kontrolü sağlanamaz. Bu yüzden corona virüs bağışıklık sistemi zayıf olanları hedef alır. ABD, Çin ve Singapur ile yapılan bir araştırma, bazı kanser türüne sahip hastaların, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölüm oranının diğerlerine göre üç kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.