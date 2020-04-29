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Haberler Galeri Kanser hastaları corona virüse karşı 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor

hastaları virüse karşı 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor

salgını dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Bilim adamları ile ilgili çeşitli araştırmalar yapıyor. Uzmanlara göre koronavirüse karşı korunmanın en temel yolu bağışıklığı güçlendirmek ve temizlikten geçiyor. Metabolizma, soğuk havayla daha kolay mücadele etmek için yavaşlamaya başlar. Metabolizmanın yavaşlaması sonucu zayıflar ve hastalıklarla mücadele edemez, kilo kontrolü sağlanamaz. Bu yüzden virüs bağışıklık sistemi zayıf olanları hedef alır. ABD, Çin ve Singapur ile yapılan bir araştırma, bazı türüne sahip hastaların, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölüm oranının diğerlerine göre üç kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 06:50 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 06:51
Kanser hastaları corona virüse karşı 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor

Corona virüs salgını dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Bilim adamları koronavirüs ile ilgili çeşitli araştırmalar yapıyor. Uzmanlara göre koronavirüse karşı korunmanın en temel yolu bağışıklığı güçlendirmek ve temizlikten geçiyor. Metabolizma, soğuk havayla daha kolay mücadele etmek için yavaşlamaya başlar. Metabolizmanın yavaşlaması sonucu zayıflar ve hastalıklarla mücadele edemez, kilo kontrolü sağlanamaz. Bu yüzden corona virüs bağışıklık sistemi zayıf olanları hedef alır. ABD, Çin ve Singapur ile yapılan bir araştırma, bazı türüne sahip hastaların, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölüm oranının diğerlerine göre üç kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Kanser hastaları corona virüse karşı 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor

Washington Post gazetesindeki haberde, Amerikan Araştırmaları Derneğinin bugün yapılan yıllık toplantısında paylaştığı araştırmaya yer verildi.

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Kanser hastaları corona virüse karşı 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor

ABD, Çin ve Singapurlu ortak bir grubun araştırmasında, salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki 14 hastanede, 105'i 641 Kovid-19 hastası üzerinde yapılan çalışmalara yer verildi.

Kanser hastaları corona virüse karşı 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor

3 KAT DAHA FAZLA ÖLÜM RİSKİ

Elde edilen sonuçlara göre, özellikle yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı halihazırda olan Kovid-19 hastalarının, diğerlerine göre 3 kat daha fazla ölüm riski taşıdığı ortaya kondu.

Kanser hastaları corona virüse karşı 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor

Haberde, "Kovid-19 vakalarında en yüksek komplikasyon ve ölüm riski, akciğer veya tüm vücuda yayılmış tümörleri olan hastalarda görülüyor." ifadesi kullanıldı.

Kanser hastaları corona virüse karşı 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor

KANSER BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATARAK KOVİD-19 ETKİSİNİ YÜKSELTİYOR

Araştırmada, akciğer kanseri, lösemi, lenfoma ve miyelom gibi türlerinin hastaların bağışıklık sistemini zayıflattığı ve bu durumun kendi başına Kovid-19 komplikasyonlarını artırma riski taşıdığına vurgu yapıldı.

Kanser hastaları corona virüse karşı 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor

KANSER HASTALARI VİRÜSE KARŞI DAHA SAVUNMASIZ

Gazeteye konuya ilişkin açıklama yapan Amerikan Derneği Başkan Yardımcısı J. Leonard Lichtenfeld, "Bulgular, kanser hastalarının virüse karşı daha savunmasız olduğu ve enfeksiyon seyrinin daha kötü sonuçlarla neticelendiği yönünde duyduğumuz haberlerle örtüşüyor. Bununla birlikte kesin sonuçlar için binlerce hastanın daha incelenmesi gerekir." ifadelerine yer verdi.

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