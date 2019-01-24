Türkiye'nin en iyi haber sitesi

hücrelerini öldürmede çok başarılı!

Orta ve 'ya özgü olan palmiye ağaçlarında yetişen adeta bir şifa kaynağı. İşte acai çileğinin faydaları...

Giriş Tarihi: 24.01.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 09:40
Kanser hücrelerini öldürmede çok başarılı!

Orta ve 'ya özgü olan palmiye ağaçlarında yetişen bu meyve, kızılcık, ahududu, böğürtlen, çilek ve yaban mersininden daha zengin bir antioksidan kaynağıdır.

Kanser hücrelerini öldürmede çok başarılı!

Araştırmalara göre, 2009 yılında gerçekten popüler oldu. Acai çilekleri oldukça kırılgandır, bu nedenle onları Orta ve dışında herhangi bir yerde bulmak zordur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kanser hücrelerini öldürmede çok başarılı!

Bu yüzden toz haline getirilmiş veya dondurulmuş çilekleri satılmaya başlandı.

Kanser hücrelerini öldürmede çok başarılı!

Bazı meyvelerin doğal şeker oranı yüksektir. çilekleri diğer meyvelere nispeten daha düşük şeker oranına sahip.

Kanser hücrelerini öldürmede çok başarılı!

100 GRAM ACAİ ÇİLEĞİNDE;

Kalori: 70
Karbonhidrat: 16
Yağ: 50
Proteinden: 4
A vitamini: 750 IU
Kalsiyum: 20mg
Sodyum: 10 mg
Lif: 2g
Şeker: 2g bulunuyor.

Kanser hücrelerini öldürmede çok başarılı!

ACAİ ÇİLEĞİNİN SAĞLIĞA YARARLARI

çileği, tüm meyveler gibi birçok sağlık yararlarına sahip. İşte en önemli yararları…

Kanser hücrelerini öldürmede çok başarılı!

ACAİ KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUYOR

çileğinde bulunan antioksidanlar dikkat çekici bir şekilde kanseri önlüyor. Özellikle lösemi gibi hücrelerini öldürüyor. Araştırmalara göre, akciğer kanseri hücrelerinin yüzde 86'sını başarıyla öldürdü.

BİZE ULAŞIN