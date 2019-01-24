Kanser hücrelerini öldürmede çok başarılı!

Orta ve Güney Amerika'ya özgü olan Acai palmiye ağaçlarında yetişen acai çileği adeta bir şifa kaynağı. İşte acai çileğinin faydaları... Orta ve Güney Amerika'ya özgü olan Acai palmiye ağaçlarında yetişen bu meyve, kızılcık, ahududu, böğürtlen, çilek ve yaban mersininden daha zengin bir antioksidan kaynağıdır. Araştırmalara göre, Acai 2009 yılında gerçekten popüler oldu. Acai çilekleri oldukça kırılgandır, bu nedenle onları Orta ve Güney Amerika dışında herhangi bir yerde bulmak zordur. Bu yüzden toz haline getirilmiş veya dondurulmuş acai çilekleri satılmaya başlandı. Bazı meyvelerin doğal şeker oranı yüksektir. Acai çilekleri diğer meyvelere nispeten daha düşük şeker oranına sahip. 100 GRAM ACAİ ÇİLEĞİNDE; Kalori: 70 ACAİ ÇİLEĞİNİN SAĞLIĞA YARARLARI ACAİ KANSERİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUYOR Acai çileğinde bulunan antioksidanlar dikkat çekici bir şekilde kanseri önlüyor. Özellikle lösemi gibi kanser hücrelerini öldürüyor. Araştırmalara göre, akciğer kanseri hücrelerinin yüzde 86'sını başarıyla öldürdü.