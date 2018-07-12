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ken olduğunu öğrendi, aldığı kararla şoke etti!

Giriş Tarihi: 12.07.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 12:11
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ken olduğunu öğrendi, aldığı kararla şoke etti!
Kanserken hamile olduğunu öğrendi, aldığı kararla şoke etti!

İngiltere'de bir kadın art arda iki şoke edici haber aldı. Önce ini, ardından liğini öğrendi. Sonrasında, aldığı ikinci haberle öyle bir karar aldı ki herkes şoke oldu...

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ken olduğunu öğrendi, aldığı kararla şoke etti!
Kanserken hamile olduğunu öğrendi, aldığı kararla şoke etti!

İngiltere'de yaşayan Abbie Colvin, geçen yıllarda çektiği şiddetli ağrılardan dolayı doktora gitti. Doktor, hastalığını sıradan bir sanıp eve yolladı. Geçmeyince tekrar doktora giden genç kadın gerçek hastalığını öğrendi. Tedavisi sırasında şoke edici başka bir haber daha aldı.

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ken olduğunu öğrendi, aldığı kararla şoke etti!
Kanserken hamile olduğunu öğrendi, aldığı kararla şoke etti!

2016'da 19 yaşında olan, Abbie Colvin, belindeki şiddetli ağrılardan ve her cinsel ilişki yaşadığında kan gelmesinden dolayı doktora gitti. Doktor, hastalığının sistis olduğunu söyledi ve antibiyotik verdi.

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ken olduğunu öğrendi, aldığı kararla şoke etti!
Kanserken hamile olduğunu öğrendi, aldığı kararla şoke etti!

Abbie, o sırada tıp okuduğu için hastalığını araştırdı ve sistisden daha kötü olduğunu düşündü. Durumu düzelmeyince tekrar doktora giden Abbie gerçeği öğrendi.

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ken olduğunu öğrendi, aldığı kararla şoke etti!
Kanserken hamile olduğunu öğrendi, aldığı kararla şoke etti!

Abbie, daha sadece 19 yaşında olmasına rağmen rahim ine yakalanmıştı. İngiltere'de 25 yaş altındaki kadınlara simir testi yapılamadığı için, cinsel sağlık tarama testi yapıldı. Testin sonucunda Abbie'nin rahmindeki tümör görüntülendi.

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ken olduğunu öğrendi, aldığı kararla şoke etti!
Kanserken hamile olduğunu öğrendi, aldığı kararla şoke etti!

Tedavi için rahmin alınmasından önce, lazer ve uygulanmaya başladı. Lazer tedavisine başlamadan hemen önce, Abbie idrar testi yapıldı. Bu testin sonucu tüm durumu değiştirdi.

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ken olduğunu öğrendi, aldığı kararla şoke etti!
Kanserken hamile olduğunu öğrendi, aldığı kararla şoke etti!

Abbie, daha birkaç aydır çıktığı, 21 yaşındaki, Oakley Buchanan'dan kalmıştı. Birkaç haftalık olan bebek, çifti şoke etti.

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