Kanserken hamile olduğunu öğrendi, aldığı kararla şoke etti!

İngiltere'de bir kadın art arda iki şoke edici haber aldı. Önce kanserini, ardından hamileliğini öğrendi. Sonrasında, aldığı ikinci haberle öyle bir karar aldı ki herkes şoke oldu... İngiltere'de yaşayan Abbie Colvin, geçen yıllarda çektiği şiddetli ağrılardan dolayı doktora gitti. Doktor, hastalığını sıradan bir hastalık sanıp eve yolladı. Geçmeyince tekrar doktora giden genç kadın gerçek hastalığını öğrendi. Tedavisi sırasında şoke edici başka bir haber daha aldı. 2016'da 19 yaşında olan, Abbie Colvin, belindeki şiddetli ağrılardan ve her cinsel ilişki yaşadığında kan gelmesinden dolayı doktora gitti. Doktor, hastalığının sistis olduğunu söyledi ve antibiyotik verdi. Abbie, o sırada tıp okuduğu için hastalığını araştırdı ve sistisden daha kötü olduğunu düşündü. Durumu düzelmeyince tekrar doktora giden Abbie gerçeği öğrendi. Abbie, daha sadece 19 yaşında olmasına rağmen rahim kanserine yakalanmıştı. İngiltere'de 25 yaş altındaki kadınlara simir testi yapılamadığı için, cinsel sağlık tarama testi yapıldı. Testin sonucunda Abbie'nin rahmindeki tümör görüntülendi. Tedavi için rahmin alınmasından önce, lazer ve kemoterapi uygulanmaya başladı. Lazer tedavisine başlamadan hemen önce, Abbie idrar testi yapıldı. Bu testin sonucu tüm durumu değiştirdi. Abbie, daha birkaç aydır çıktığı, 21 yaşındaki, Oakley Buchanan'dan hamile kalmıştı. Birkaç haftalık olan bebek, çifti şoke etti.