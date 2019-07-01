Karaciğer dostu bu besin güneş gören her yerde yetişiyor! İşte şifa deposu süper besin kaparinin faydaları...

Bu süper besin ülkemizde neredeyse her yerde yetişebiliyor. Mutfaklarımıza yeni yeni girmeye başlayan bu mucizevi besin kapari faydaları ile şaşırtıyor. Akdeniz iklimi başta olmak üzere güneş gören yerlerde yetişebilen kaparinin faydaları arasında özellikle karaciğer ve mide rahatsızlıklarına iyi gelmesi dikkat çekiyor. Karaciğer yağlanmasından ülsere birçok hastalığa şifa olan kapariye sofranızda yer açın. Kapari nedir? Kapari nasıl tüketilmeli? Kaparinin faydaları nelerdir? Tüm bu soruların cevapları ve kapari hakkında merak edilen her şey haberimizde...