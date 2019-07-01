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  • Karaciğer dostu bu besin güneş gören her yerde yetişiyor! İşte şifa deposu süper besin kaparinin faydaları...

dostu bu güneş gören her yerde yetişiyor! İşte şifa deposu süper besin ...

Bu süper ülkemizde neredeyse her yerde yetişebiliyor. Mutfaklarımıza yeni yeni girmeye başlayan bu mucizevi besin faydaları ile şaşırtıyor. iklimi başta olmak üzere güneş gören yerlerde yetişebilen arasında özellikle ve dikkat çekiyor. ülsere birçok hastalığa şifa olan kapariye sofranızda yer açın. Kapari nedir? Kapari nasıl tüketilmeli? Kaparinin faydaları nelerdir? Tüm bu soruların cevapları ve kapari hakkında merak edilen her şey haberimizde...

Giriş Tarihi: 01.07.2019 13:26 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 12:00
Karaciğer dostu bu besin güneş gören her yerde yetişiyor! İşte şifa deposu süper besin kaparinin faydaları...

bitkisi içerisinde kuersetin ve kaempeferol etken maddelerinden bol miktarda bulundurmaktadır. Bu bitki yaz sonundan itibaren meyve vermeye başlar. Kapari bitkisinin sağlık açısından inanılmaz faydaları bulunmaktadır.

Karaciğer dostu bu besin güneş gören her yerde yetişiyor! İşte şifa deposu süper besin kaparinin faydaları...

bitkisinin faydalarını merak etmeye başladıysanız hemen açıklayalım…

SERBEST RADİKALLERE KARŞI SAVAŞIYOR

Kapari içeriğinde kuersetin ve kaempeferol etken maddeleri bol miktarda bulunmaktadır. Sağlık açısından pek çok önemli faydaları bulunan bu iki madde, güçlü birer antioksidandırlar ve serbest radikallere karşı vücudu savunmaktadırlar.

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Karaciğer dostu bu besin güneş gören her yerde yetişiyor! İşte şifa deposu süper besin kaparinin faydaları...

Bu bitki ekilen yerlerde veya tohumunun sıçramış olduğu yerlerde kendiliğinden yetişir. Sulama veya başka bir işlem gerekmez.

Karaciğer dostu bu besin güneş gören her yerde yetişiyor! İşte şifa deposu süper besin kaparinin faydaları...

AKCİĞER KANSERİNİ YÜZDE 50 ENGELLİYOR

Yapılan bilimsel araştırmalara göre bitkisini tüketen kişilerde akciğer kanseri riskinin % 50 azalttığını ortaya çıkmıştır.

Karaciğer dostu bu besin güneş gören her yerde yetişiyor! İşte şifa deposu süper besin kaparinin faydaları...

İçerisinde bol miktarda flavonoid barındıran bu bitki, kanser hastalarının kan değerlerinde düşük olan trombosit sayısını arttırır ve kanserle mücadele için vücuda önemli bir takviye vermiş olur.

Karaciğer dostu bu besin güneş gören her yerde yetişiyor! İşte şifa deposu süper besin kaparinin faydaları...

KARACİĞER YAĞLANMASINI ÖNLER

ve zengin kuersetin içeren , karaciğere çok faydalıdırlar. yağlanmasını önlerler ve karaciğer fonksiyonlarını önemli ölçüde düzenlemektedirler.

Karaciğer dostu bu besin güneş gören her yerde yetişiyor! İşte şifa deposu süper besin kaparinin faydaları...

Aynı zamanda MS ve ülser hastası olan kişilerin bol miktarda tüketmeleri tavsiye edilir.

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