Kilo vermenize yardımcı olabilecek sağlıklı atıştırmalıklar

Meyveli yoğurt

Yoğurt ve lezzetli meyveler; besleyici ve yoğun bir atıştırmalıktır. Büyük bir kalsiyum ve potasyum kaynağı olmasının yanı sıra, yoğurdun protein oranı da yüksektir. Meyveler ise en iyi antioksidan kaynaklarından biridir. Bu güçlü bileşiklerin bir hepsini elde edebilmek için farklı renkli meyvelerden bir karışım yapın.

100 gram sade, tam yağlı yoğurt ve 50 gram karışık meyveyi karıştırın. Bu karışım yaklaşık 10 gram protein içerir ve 150 kalorinin altındadır.