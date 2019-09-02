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  • Kilo vermenize yardımcı olabilecek sağlıklı atıştırmalıklar

Kilo vermenize yardımcı olabilecek sağlıklı

Bol miktarda protein içeren, sağlıklı yiyecek seçeneklerini tercih ederseniz, kilo vermenin ayrılmaz bir parçası olabilir. Atıştırmalıklardan vazgeçmeden kilo vermenin mümkün olup olmadığını merak edebilirsiniz. Bol miktarda protein içeren, sağlıklı yiyecek seçeneklerini tercih ederseniz, atıştırmalıklar kilo vermenin ayrılmaz bir parçası olabilir. Hatta bazıları gün boyu sizi tok tutabilir ve sağlıksız yiyecekler için isteklerinizi sınırlamanıza yardımcı olabilir. İşte diyetinize ekleyebileceğiniz 10 sağlıklı ve zayıflama dostu .

Giriş Tarihi: 02.09.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 11:05
Kilo vermenize yardımcı olabilecek sağlıklı atıştırmalıklar

Fındık

Fındık ideal bir besleyici atıştırmalıktır. Fındık, kalp hastalıkları riskini düşürür. Ayrıca bazı kanserlerin, depresyonun ve diğer hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir. Nispeten yüksek yağ içerse de oldukça sağlıklıdır. Bazı araştırmalar ölçülü olarak fındık yemenin kilo vermenize yardımcı olabileceğini göstermektedir. Fındık, sağlıklı yağ, protein ve lifin mükemmel dengesini sağlar. Ortalama olarak 30 gram fındık, 180 kalori içerir. Soğutma ya da ısıtma gerektirmediklerinden, hareket halindeyken ve kolayca tüketilebilirler.

Kilo vermenize yardımcı olabilecek sağlıklı atıştırmalıklar

Meyveli yoğurt

Yoğurt ve lezzetli meyveler; besleyici ve yoğun bir atıştırmalıktır. Büyük bir kalsiyum ve potasyum kaynağı olmasının yanı sıra, yoğurdun protein oranı da yüksektir. Meyveler ise en iyi antioksidan kaynaklarından biridir. Bu güçlü bileşiklerin bir hepsini elde edebilmek için farklı renkli meyvelerden bir karışım yapın.

100 gram sade, tam yağlı yoğurt ve 50 gram karışık meyveyi karıştırın. Bu karışım yaklaşık 10 gram protein içerir ve 150 kalorinin altındadır.

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Kilo vermenize yardımcı olabilecek sağlıklı atıştırmalıklar

Fıstık ezmeli elma dilimleri

Elmalar ve fıstık ezmesi beraber harikalar. Elma, bağırsak sağlığını iyileştiren ve kalp hastalığı riskini azaltan lif ve polifenol antioksidanları bakımından yüksektir. Fıstık ezmesi, kalp sağlığı için ek faydalar sağlayabilir. HDL (iyi) kolesterolü arttırdığı ve LDL (kötü) kolesterolü ve trigliseritleri azalttığı bilinmektedir.

Fıstık ezmesi kalori bakımından yüksektir ancak ölçülü tüketim ile kilo alımı söz konusu olmaz.

1 yemek kaşığı (15 gram) doğal fıstık ezmesi ve orta boy bir elma, 200 kalorinin altında harika bir seçeneğidir.

Kilo vermenize yardımcı olabilecek sağlıklı atıştırmalıklar

Krem peynirli kereviz çubukları

Krem peynirli kereviz çubukları, düşük karbonhidratlı harika bir aperatiftir. Kereviz, iltihabı azaltan ve kanseri önlemeye yardımcı olabilecek bir antioksidan olan luteolin içerir.

60 gram krem peynir ve beş küçük kereviz çubuğu, 200 kalorinin altında, güzel bir atıştırmalıktır.

Kilo vermenize yardımcı olabilecek sağlıklı atıştırmalıklar

Bitter çikolata ve badem

Bitter çikolata ve badem; zengin, doyurucu ve taşınabilir bir atıştırmalıktır. Bitter çikolata, en az %70 kakao içermesi koşuluyla, tansiyonu düşürebilecek ve kalp hastalığı riskini azaltabilecek flavanollere sahiptir. Bademler, kalp sağlığını iyileştirebilecek tekli doymamış yağ bakımından yüksektir ve kan şekeri kontrolüne de yararlı etkileri vardır. Araştırmalar ayrıca iştahı azalttığını ve kilo vermenize yardımcı olduğunu göstermektedir.

Bitter çikolata ve bademlerin her ikisinde de magnezyum yüksektir. Her birinden 30 gram alınarak yapılan karışım, kakao içeriğine bağlı olarak, toplamda yaklaşık 300 kalori sağlar.

Kilo vermenize yardımcı olabilecek sağlıklı atıştırmalıklar

Bir parça meyve

Sağlıklı atıştırmalıkların karmaşık olması gerekmez. Sadece bir parça meyve inanılmaz derecede tatmin edici olabilir. Taşınabilir, kolay yenebilen meyveler arasında muz, elma, armut, üzüm, greyfurt ve portakal bulunur.

Kilo vermenize yardımcı olabilecek sağlıklı atıştırmalıklar

Mozzarella peyniri ile çeri domates

Domates ve mozzarella peyniri lezzet açısından harika ikilidirler ve oldukça sağlıklıdırlar. Domates, C vitamini, potasyum ve kanser ve kalp hastalıkları riskinizi azaltabilecek bir antioksidan olan likopen bakımından zengindir. Mozzarella protein, kalsiyum ve B12 vitamini bakımından yüksektir. Ayrıca, HDL (iyi) kolesterol seviyenizi yükselterek kalp hastalığı riskini de azaltabilir.

60 gram mozzarella peyniri ile karıştırılmış bir bardak (149 gram) çeri domates 200 kalorinin altında harika bir atıştırmalıktır.

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