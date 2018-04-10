Türkiye'nin en iyi haber sitesi

in acıktırdığını biliyor muydunuz?

Giriş Tarihi: 10.04.2018 18:51 Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 18:57
  • 1
  • 11
in acıktırdığını biliyor muydunuz?
Kırmızı acı biberin acıktırdığını biliyor muydunuz?

Bazı besinlerin doyurmayıp acıktırdığını belirten Diyetisyen Tuğba Yaprak, inde çok tüketildiği zaman acıkmaya yol açtığını söyledi. Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, "Bazı besinler vardır ki; doyurmaz, tersine acıktırır. Yedikçe daha da çok yedirir. Sürekli iştahın açık olması, asla durdurulamayan yeme isteği tükettiğiniz besinlerden kaynaklanıyor olabilir. İştahınızı dizginlemek ve kilo kontrolünüzü elinizde tutabilmek için yediğiniz besinlerin içeriklerini, besin değerlerini iyi bilmeniz gerekmektedir. Zira doymak için yediğiniz besinler aslında çok geçmeden size yeniden acıkma duygusunu getirir ve iştahınızın artmasını sağlar. Gün içerisinde gereksiz kalori alımına sebep olan bu durum ideal kiloya ulaşma sürecini geciktirmektedir" dedi.

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, iştah açan besinleri şöyle sıraladı:

  • 2
  • 11
in acıktırdığını biliyor muydunuz?
Kırmızı acı biberin acıktırdığını biliyor muydunuz?

TUZ

Tuz iştah açanların başında gelir. Tuzlu bir besin tükettiğimizde ardından gelen tatlı yemeği isteği de buna bağlıdır. Çünkü tuz tüketildikten sonra kan şekerinde değişimler gözlenir ve tatlı yemeği ihtiyacı doğar. Özellikle diyetlerde tuz tüketimi kontrol altında olmalıdır. Bu yüzden günlük tuz tüketiminin 5 gramdan az olmasına dikkat edilmelidir. Aşırı tuz tüketimi aynı zamanda kalp hastalıkları, yüksek tansiyon gibi metabolik rahatsızlıklara sebep olmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 11
in acıktırdığını biliyor muydunuz?
Kırmızı acı biberin acıktırdığını biliyor muydunuz?

KIRMIZI ACI BİBER

Yağ yakıcı özelliği ile bilinse de fazla tüketimi iştahınızın artmasına ve dolayısıyla kilo almanıza neden olacaktır. Acı kullanarak tükettiğiniz yemeklerden sonra doygunluk hissini anlamınız azalacaktır. Aşırı derecede acı kırmızı biber tüketen kişilerin prosiyon kontrolünde zorlandığı görülmektedir.

  • 4
  • 11
in acıktırdığını biliyor muydunuz?
Kırmızı acı biberin acıktırdığını biliyor muydunuz?

İŞLENMİŞ MISIR GEVREKLERİ

Kahvaltılarda pek çok kişinin tercih ettiği hazırlanması kolay pratik besinlerden biridir. Yüksek karbonhidrat içeriği sayesinde kan şekerinde hızlı değişikliklere sebep olurken bir yandan doygunluk hissi de oluşturmadığından gün içerisinde gereksiz kalori alımlarına sebep olabilmektedir. Kahvaltı için uygun olan mısır gevrekleri yüksek lif yapısına sahip olanlardır. Lif içerikleri sayesinde uzun süre kişiyi tok tutacaktır. Mısır gevreği yerine yulaf ezmesi veya yulaf kepeği tercih edilmelidir.

  • 5
  • 11
in acıktırdığını biliyor muydunuz?
Kırmızı acı biberin acıktırdığını biliyor muydunuz?

HAVUÇ

Sebzeler içerisinde glisemik indeksi en yüksek olanlardandır. Acıktırıcı özelliği olduğundan diyetlerde fazla tercih edilmemelidir.

  • 6
  • 11
in acıktırdığını biliyor muydunuz?
Kırmızı acı biberin acıktırdığını biliyor muydunuz?

KARALAHANA

Özellikle karaciğer için faydası görülse de iyi bir iştah açıcıdır. yediğinde iştahının açıldığını düşünen kişilerin günlük beslenme programlarında karalahanayı nadiren tercih etmeleri önerilmektedir.

  • 7
  • 11
in acıktırdığını biliyor muydunuz?
Kırmızı acı biberin acıktırdığını biliyor muydunuz?

MUZ

Glisemik indeksi fazla olan bir meyve olduğundan diyetlerde fazla önerilmez.

BİZE ULAŞIN