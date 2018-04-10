Kırmızı acı biberin acıktırdığını biliyor muydunuz?

Bazı besinlerin doyurmayıp acıktırdığını belirten Diyetisyen Tuğba Yaprak, kırmızı acı biberinde çok tüketildiği zaman acıkmaya yol açtığını söyledi. Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, "Bazı besinler vardır ki; doyurmaz, tersine acıktırır. Yedikçe daha da çok yedirir. Sürekli iştahın açık olması, asla durdurulamayan yeme isteği tükettiğiniz besinlerden kaynaklanıyor olabilir. İştahınızı dizginlemek ve kilo kontrolünüzü elinizde tutabilmek için yediğiniz besinlerin içeriklerini, besin değerlerini iyi bilmeniz gerekmektedir. Zira doymak için yediğiniz besinler aslında çok geçmeden size yeniden acıkma duygusunu getirir ve iştahınızın artmasını sağlar. Gün içerisinde gereksiz kalori alımına sebep olan bu durum ideal kiloya ulaşma sürecini geciktirmektedir" dedi.

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, iştah açan besinleri şöyle sıraladı: