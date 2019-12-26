Kış aylarında cildinize kese yapmayın

CİLDİNİZE KESE YAPMAYIN

Banyo suyunun sıcaklığı kadar, yıkanırken kullandığınız ürünler de cilt sağlığınız için önem taşıyor. Sabun ve duş jelleri gibi kimyasal ve kurutucu ajanlar yerine, kremsi formda hassas temizleyicileri tercih edin. Dermatoloji Uzmanı Dr. Şule Albayrak kış aylarında kese ve lif gibi cildi tahriş ederek temizleyen malzemelerden de kaçınmanız gerektiği uyarısında bulunarak, "Bunun yerine, taneli formdaki nemlendirici etkili vücut peelinglerini çıplak elle cildinize uygulamanız daha uygun olacaktır" diyor. Yaz aylarında ise ter, kir ve yağ deride daha fazla biriktiği için çok sık olmamak kaydıyla kese ve lif yapabilirsiniz.