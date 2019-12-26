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Kış aylarında cildinize kese yapmayın

Ciltte kuruluk, pullanmalar, çatlamalar, kızarıklık, lekelenmeler… Kış mevsimini belirgin olarak hissettiğimiz bugünlerde soğuk hava sağlığımızı epey olumsuz etkiliyor. Özellikle dış ortama açık olan yüzde ve ellerde kuruluk ile hassasiyet en sık karşılaştığımız sorunlar. Kış aylarında ciltte oluşan kuruluğun en önemli nedeni ise; koruyucu bariyerinin hasarlanması sonucunda cildin su tutma kapasitesinin azalması. Rüzgar, nemsiz ve sıcak ortamlar şikayetlerin daha da belirginleşmesine yol açıyor. Peki soğuk kış aylarında nemli, parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Dermatoloji Uzmanı Dr. Şule Albayrak cildinizi soğuk havalarda korumanın yollarını anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 10:01
Kış aylarında cildinize kese yapmayın

Ciltte kuruluk, pullanmalar, çatlamalar, kızarıklık, lekelenmeler… Kış mevsimini belirgin olarak hissettiğimiz bugünlerde soğuk hava sağlığımızı epey olumsuz etkiliyor. Özellikle dış ortama açık olan yüzde ve ellerde kuruluk ile hassasiyet en sık karşılaştığımız sorunlar. Kış aylarında ciltte oluşan kuruluğun en önemli nedeni ise; koruyucu bariyerinin hasarlanması sonucunda cildin su tutma kapasitesinin azalması. Rüzgar, nemsiz ve sıcak ortamlar şikayetlerin daha da belirginleşmesine yol açıyor. Peki soğuk kış aylarında nemli, parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Dermatoloji Uzmanı Dr. Şule Albayrak cildinizi soğuk havalarda korumanın yollarını anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Kış aylarında cildinize kese yapmayın

BANYO SÜRESİNİ KISA TUTUN

Kış mevsiminde uzun süreli sıcak banyolar veya hamam-sauna alışkanlığınızdan vazgeçin.Çünkü 10 dakika gibi uzun süreli su teması tek başına bile kuruluğuna yol açabilirken, sıcak suyla ve her gün yıkanmak kuruluğu daha da arttırabiliyor. Bu nedenle haftada 2-3kez yıkanmak, suyun sıcaklığını 36-40 derece arasında ayarlamak ve banyoyu 5 dakika gibi kısa sürede tamamlamak en ideali.

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Kış aylarında cildinize kese yapmayın

ODA SICAKLIĞINI 21-25 ARASINDA AYARLAYIN

Soğuk kış aylarında kapalı mekanlarda merkezi veya lokal ısınma araçları kullanıyoruz. Ancak ortamı ısıtmaya çalıştıkça nem oranını da azaltmış oluyoruz. sağlığınız için oda sıcaklığını 21 ila 25 derece arasında tutmanız ve nem oranını yüzde 30-50 arasında ayarlamanız önemli. Oda termometrelerı kullanarak ideal sıcaklık ve nem oranı ayarını daha iyi yapabilirsiniz.

Kış aylarında cildinize kese yapmayın

CİLDİNİZE KESE YAPMAYIN

Banyo suyunun sıcaklığı kadar, yıkanırken kullandığınız ürünler de sağlığınız için önem taşıyor. Sabun ve duş jelleri gibi kimyasal ve kurutucu ajanlar yerine, kremsi formda hassas temizleyicileri tercih edin. Dermatoloji Uzmanı Dr. Şule Albayrak kış aylarında kese ve lif gibi cildi tahriş ederek temizleyen malzemelerden de kaçınmanız gerektiği uyarısında bulunarak, "Bunun yerine, taneli formdaki nemlendirici etkili vücut peelinglerini çıplak elle cildinize uygulamanız daha uygun olacaktır" diyor. Yaz aylarında ise ter, kir ve yağ deride daha fazla biriktiği için çok sık olmamak kaydıyla kese ve lif yapabilirsiniz.

Kış aylarında cildinize kese yapmayın

NEMLENDİRİCİ ÜRÜNÜ İLK 5 DAKİKA İÇİNDE SÜRÜN

Dermatoloji Uzmanı Dr. Şule Albayrak sanılanın aksine kuru cilde nemlendirici sürmenin beklenen etkiyi vermediğine işaret ederek, "Nemlendirici ürünleri her banyo sonrasında ilk 5 dakika içinde hafif ıslakken uygulamak en doğrusu" diyor.

Kış aylarında cildinize kese yapmayın

GÜNEŞ KORUYUCU ÜRÜNLERE DEVAM EDİN

Cildimizin yaz mevsiminde olduğu gibi kış mevsiminde de güneşten korunmaya ihtiyacı var. Bu nedenle özellikle güneşli günlerde en az 30 koruma faktörlü güneş koruyucu kullanmanız şart! Ayrıca karlı günlerde ve kayak sporu öncesinde, kardan yansıyan güneş ışınlarının oluşturabileceği güneş yanıklarından korunmak için de güneş koruyucu kullanmayı asla ihmal etmeyin.

Kış aylarında cildinize kese yapmayın

KAŞKOL VE ELDİVENSİZ OLMAZ

Soğuk ve rüzgarlı günlerde, özellikle hassas olan ağız bölgesini korumak için kaşkol kullanmayı unutmayın. Ayrıca evden çıkmadan önce ellerinize bir kat nemlendirici sürmek yerine; yün olmayan polar, deri veya süet eldiven kullanmanız daha faydalı olacaktır.

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