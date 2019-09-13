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  • Magnezyum deposu süper besin şaşırtıyor! İşte kolay bulunan en sağlıklı besinler ve vücudumuza faydaları...

şaşırtıyor! İşte ve vücudumuza ...

şaşırtıyor! Doğa bize öyle uçsuz bucaksız sunuyor ki bunların farkına vardığımızda sağlıklı yaşamın sırrını da keşfetmiş oluyoruz aslında. diye gösterilen süper besinlerin bir de kolay ulaşılabilenleri var ki hiç kuşkusuz onlar daha albenili. Protein, mineral, vitamin ve bu besinlerin sağlığımıza oldukça fazla. Peki neler? hangileri? neler? İşte sağlıklı beslenme denince uzmanların listelerinin ön sıralarında yer alan özellikle ve faydaları...

Giriş Tarihi: 13.09.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 09:46
Magnezyum deposu süper besin şaşırtıyor! İşte kolay bulunan en sağlıklı besinler ve vücudumuza faydaları...

şaşırtıyor! Doğa bize öyle uçsuz bucaksız sunuyor ki bunların farkına vardığımızda sağlıklı yaşamın sırrını da keşfetmiş oluyoruz aslında. diye gösterilen süper besinlerin bir de kolay ulaşılabilenleri var ki hiç kuşkusuz onlar daha albenili. Protein, mineral, vitamin ve bu besinlerin sağlığımıza oldukça fazla. Peki neler? hangileri? neler? İşte sağlıklı beslenme denince uzmanların listelerinin ön sıralarında yer alan özellikle ve faydaları...

Magnezyum deposu süper besin şaşırtıyor! İşte kolay bulunan en sağlıklı besinler ve vücudumuza faydaları...

TATLI PATATES:

Kan şekerini düzenler, karaciğer, cilt ve prostat kanseri riskini azaltır, zengin lif ve magnezyum içeriği nedeni ile sindirim sistemi için çok yararlıdır, göz ve karaciğer hastalıklarına karşı son derece yararlıdır.

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Magnezyum deposu süper besin şaşırtıyor! İşte kolay bulunan en sağlıklı besinler ve vücudumuza faydaları...

BADEM:

Beyin gelişimini destekler, düzenli olarak tüketildiğinde vücudun kolesterol seviyesini düzenler, içerdiği fosfor sayesinde 'osteoporoz' gibi yaşa bağlı sorunların başlamasını önlerken, kemik ve diş yapısının güçlendirilmesinde katkı sağlar.

Magnezyum deposu süper besin şaşırtıyor! İşte kolay bulunan en sağlıklı besinler ve vücudumuza faydaları...

KIZILCIK:

İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir, kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır, diş çürümelerini, solunum enfeksiyonlarını önler.

Magnezyum deposu süper besin şaşırtıyor! İşte kolay bulunan en sağlıklı besinler ve vücudumuza faydaları...

DUT:

Saç dökülmesine karşı kullanılır, fazla miktarda antioksidan içerir bu nedenle birçok hastalığın tedavisinde ve cilt bakım malzemelerinde kullanılmaktadır.

Magnezyum deposu süper besin şaşırtıyor! İşte kolay bulunan en sağlıklı besinler ve vücudumuza faydaları...

AVOKADO:

Vitamin ve mineral deposudur, bol liflidir bu nedenle sindirim sistemini düzenler, kolesterolü dengeler, göz sağlığını korur.

Magnezyum deposu süper besin şaşırtıyor! İşte kolay bulunan en sağlıklı besinler ve vücudumuza faydaları...

TARÇIN:

Doğal bir mikrop önleyicidir, kan şekerinin düşürülmesinde destek olur, hafızayı geliştirir, metabolizmanın yağı ve şekeri işlemesini düzenlediği için kolesterolün düşürülmesinde etkilidir.

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