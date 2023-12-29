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Haberler Galeri Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı…
Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 09:25

Magnezyum ihtiyacının %80'ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı…

Magnezyum; kemik, kalp ve sinir sağlığı için vücudun gerek duyduğu minerallerden birisidir. Kemiklerin güçlenmesinde ve kemik sağlığının korunmasında rol oynar. Ayrıca kan basıncının dengelenmesinden kalp ritminin düzenlenmesine kadar etkisi bulunur. Ancak magnezyum insan vücudunda üretilemeyen bir mineraldir. Bu nedenle besinler aracılığıyla doğal bir biçimde magnezyum alınması gerekir. İşte bu besin günlük ihtiyaç duyulan magnezyum oranının %80 karşılıyor ve kemikleri demir gibi yapıyor…

Magnezyum ihtiyacının %80’ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı…

Magnezyum; sinir, kas, kan şekeri seviyesi ve kemiklerin düzgün bir biçimde çalışmasında etkilidir. Ancak vücudun gereken miktarda magnezyum almaması sonucunda magnezyum eksikliği meydana gelir.

Magnezyum ihtiyacının %80’ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı…

Magnezyum eksikliği sonucunda da diyabet, demir eksikliği olarak bilinen osteoporoz, kalp krizi ve felç gibi sağlık problemlerinin riski artabilir. Bu nedenle magnezyum içeren besinler tüketmeye önem göstermek gerekir. Kabak çekirdeği de magnezyum açısından iyi besinler arasında yer alır.

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Magnezyum ihtiyacının %80’ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı…

56 gram kabak çekirdeği günlük ihtiyaç duyulan magnezyum miktarının yaklaşık olarak %80'ini karşılar.

Magnezyum ihtiyacının %80’ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı…

56 gram kabak çekirdeği neredeyse 2 avuca denk gelir ve yaklaşık olarak 300 miligram magnezyuma denk gelir.

Magnezyum ihtiyacının %80’ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı…

Kabak çekirdeği içeriğinde yer alan magnezyum, çinko ve selenyum sayesinde enfeksiyonun meydana gelmesini önlemeye yardım eder.

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