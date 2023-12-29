Magnezyum ihtiyacının %80’ini karşılıyor! Demir gibi kemiklerin sırrı…

Magnezyum eksikliği sonucunda da diyabet, demir eksikliği olarak bilinen osteoporoz, kalp krizi ve felç gibi sağlık problemlerinin riski artabilir. Bu nedenle magnezyum içeren besinler tüketmeye önem göstermek gerekir. Kabak çekirdeği de magnezyum açısından iyi besinler arasında yer alır.