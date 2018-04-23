Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Dikkat!... yaparken kanser olmayın

Giriş Tarihi: 23.04.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 09:51
  • 1
  • 10
yaparken kanser olmayın!
Mangal yaparken kanser olmayın!

ALEVLER YÜKSEKKEN ETİ PİŞİRMEK...

Prof. Dr. Kamil Bostan, yakılırken yapılan hatalara dikkat çekti. Prof. Dr. Bostan, alevler yüksekken eti pişirmenin dumandan ve alevden ete toksik madde geçmesine ve kalıntı bırakmasına neden olduğunu ve bu durumun da kanser riski yarattığını" söyledi.

  • 2
  • 10
yaparken kanser olmayın!
Mangal yaparken kanser olmayın!

MANGAL YAKARKEN KURALLARA UYULMASI GEREKİYOR

" yakarken dikkatli önlemlerin alınmaması sonucunda kanser, bağışıklık sisteminde sorunlar, solunum yolu hastalıkları, vücut sıvılarında azalma, kısırlık gibi hastalıklara sebep olunacağı biliniyor" diyen Prof. Dr. Bostan, mangal yakarken kurallara uyulması gerektiğine dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 10
yaparken kanser olmayın!
Mangal yaparken kanser olmayın!

"ÇİĞ KALAN ET ZEHİRLENMEYE NEDEN OLUR"

Prof. Dr. Kamil Bostan, "da hem mikrobiyal hem kimyasal tehlikeler var. Mangal yaparken belli kurallara uyulmaması ciddi hastalıklara neden olabilir. Kırmızı et balık ya da tavuk hepsinde de bir takım bakteriler var, bu aslında doğal ama problem etin mangala atılmasına kadarki süreçte ortaya çıkıyor. En temelde et mangalda pişirilme anına kadar soğuk bir ortamda tutulmalı, soğutucu etkisi olan bir kap tercih edilebilir, örneğin. soğuk zincirinden erken çıkarılan ette bakteri sayısında artış olur, pişirildiğinde bile yok olmayan bu bakteriler, sağlık açısından risk yaratır, zehirlenme vakalarının önü açılmış olur.

  • 4
  • 10
yaparken kanser olmayın!
Mangal yaparken kanser olmayın!

MANGALCILAR GENELDE ACELECİ OLUYORLAR

cılar genelde aceleci oluyorlar, bir an önce pişsin ve yiyelim gibi bir telaşları oluyor. Eti, yüksek korlu ateşe attıklarında da dışı pişiyor ama içi çiğ kalıyor. Çiğ kalan ette ölmeyen bakteriler zehirlenmeye neden olur. Mangal közüne çok yakın olması da etin yanmasına neden oluyor, bu da ayrı bir tehlike. İdeal olan et ile köz arasında en az 10 santimlik bir mesafe olması. Etin kesinlikle yavaş pişmesi gerekiyor" dedi.

  • 5
  • 10
yaparken kanser olmayın!
Mangal yaparken kanser olmayın!

"ÇİĞ ETİN BULUNDUĞU KAPTA BAKTERİ VARDIR"

başında zamanın yavaş ilerlediğini ve etin pişip pişmediği konusunda tereddüt yaşandığını belirten Bostan, "Mangaldaki et pişmiş hatta yanmış bile görünebilir ama bu içinin piştiği anlamına gelmez. Bir bıçakla ufak kesiler açıp etin içine bakmak lazım eğer hala pembelik varsa o et pişmemiş demektir.

  • 6
  • 10
yaparken kanser olmayın!
Mangal yaparken kanser olmayın!

PİŞMİŞ ETİ TEMİZ BİR KABA ALMAK ÇOK ÖNEMLİ

Risk almamak için etin içinde hafif bir kahverengileşme olmasını beklemek lazım. Pişmiş eti temiz bir kaba alıp, temiz malzemelerle servis etmek çok önemli. Pişen et, e değmiş malzemeyle bir araya gelmemeli. Çiğ etin bulunduğu kapta bakteri vardır, pişmiş eti bu kaba koyduğunuzda ya da çiğ ette kullandığınız çatalı pişmiş ette kullandığınızda bakteri geçişi sağlarsınız ve hastalıklara, zehirlenmelere neden olursunuz" ifadelerini kullandı.

  • 7
  • 10
yaparken kanser olmayın!
Mangal yaparken kanser olmayın!

"DONDURULMUŞ ET ÇÖZÜLMEDEN PİŞİRİLMEMELİ"

"Etin donmuş değil soğuk olması lazım" diyen Bostan, "Dondurulmuş et a kesinlikle uygun değil, mangalda soğukta bekletilmiş et kullanılmalı. Dondurulmuş etin pişmesi daha uzun zaman alır ve pişmiş yanılgısına düşürür oysa içi çiğ kalmıştır" dedi.

BİZE ULAŞIN