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Haberler Galeri Meğer asıl C vitamini kaynağı oymuş! Portakaldan bile 10 kat fazla...
Giriş Tarihi: 23.04.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 09:25

Meğer asıl C vitamini kaynağı oymuş! Portakaldan bile 10 kat fazla...

C vitamini, vücudumuz için hayati öneme sahip bir vitamin olup, bir dizi sağlık faydası sunar. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunmasıyla bilinir; bu, özellikle soğuk algınlığı mevsimlerinde ve viral enfeksiyonlara karşı korunmada önemlidir. Bununla birlikte, C vitamini antioksidan özelliklere sahiptir ve vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Bu vitaminin düzenli alınması, yaşlanma belirtilerini geciktirebilir ve kronik hastalıkların riskini azaltabilir. Bu nedenle, günlük C vitamini alımı sağlığımızı korumak ve iyileştirmek için önemlidir. Her ne kadar C vitamini denildiğinde aklına portakal gelse de meğer çok daha zengin bir kaynağı varmış...

Meğer asıl C vitamini kaynağı oymuş! Portakaldan bile 10 kat fazla...

Portakalın yüksek C vitamini içerdiği herkes tarafından bilinen bir gerçek.

Meğer asıl C vitamini kaynağı oymuş! Portakaldan bile 10 kat fazla...

Bir portakalın ortalama boyutu, yaklaşık olarak 70 mg C vitamini içerirken, aynı miktarda portakal suyunda bu miktar 100 mg'a kadar çıkabilir! Ancak başka besinlerde bu miktar çok daha yüksek oranlara çıkabilir. İşte en zengin C vitamini kaynakları...

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Meğer asıl C vitamini kaynağı oymuş! Portakaldan bile 10 kat fazla...

DOLMA BİBER
Dolmalık biberler genel olarak yüksek miktarda C vitamini içerirler. Ancak, besin değerleri biberin rengine ve olgunluğuna göre değişebilir.

Meğer asıl C vitamini kaynağı oymuş! Portakaldan bile 10 kat fazla...

Sarı dolmalık biberler özellikle yüksek miktarda C vitamini içerirler. Bir adet sarı dolmalık biber yaklaşık olarak 341 mg C vitamini sağlayabilir.

Meğer asıl C vitamini kaynağı oymuş! Portakaldan bile 10 kat fazla...

Bu miktar, günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamada yeterli olabilir.

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