Meğer asıl C vitamini kaynağı oymuş! Portakaldan bile 10 kat fazla...

Bir portakalın ortalama boyutu, yaklaşık olarak 70 mg C vitamini içerirken, aynı miktarda portakal suyunda bu miktar 100 mg'a kadar çıkabilir! Ancak başka besinlerde bu miktar çok daha yüksek oranlara çıkabilir. İşte en zengin C vitamini kaynakları...