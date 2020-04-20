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Haberler Galeri Metabolizma canavarı besinler vücutta yağ bırakmıyor!
Giriş Tarihi: 20.04.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 08:54

Metabolizma canavarı besinler vücutta yağ bırakmıyor!

Alınan kilolardan kurtulmak isteyenler ve sürekli diyet yapanlar sürekli kilo vermenin yollarını araştırıyor. İşte bu noktada metabolizmayı hızlandıran hızlı ve sağlıklı kilo vermemize yardımcı olan besinler devreye giriyor. Azalan aktivite, uzayan geceler ile birlikte geç yenen yemekler, daha çok karbonhidrat ve yağ tüketimi ve azalan su içme ihtiyacına bağlı olarak metabolizmamız yavaşlar. Metabolizmayı canlandırmak için baharatların gücünden yararlanın. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek metabolizmayı hızlandıran besinler hakkında bilgi verdi. Peki metabolizmayı hızlandıran besinler nelerdir? Hangi besin metabolizma canavarı olarak görülüyor? İşte metabolizmayı hızlandıran mucizevi besinler...

Metabolizma canavarı besinler vücutta yağ bırakmıyor!

Alınan kilolardan kurtulmak isteyenler ve sürekli diyet yapanlar sürekli kilo vermenin yollarını araştırıyor. İşte bu noktada metabolizmayı hızlandıran hızlı ve sağlıklı kilo vermemize yardımcı olan besinler devreye giriyor. Azalan aktivite, uzayan geceler ile birlikte geç yenen yemekler, daha çok karbonhidrat ve yağ tüketimi ve azalan su içme ihtiyacına bağlı olarak metabolizmamız yavaşlar. Metabolizmayı canlandırmak için baharatların gücünden yararlanın. Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek metabolizmayı hızlandıran besinler hakkında bilgi verdi. Peki metabolizmayı hızlandıran besinler nelerdir? Hangi besin metabolizma canavarı olarak görülüyor? İşte metabolizmayı hızlandıran mucizevi besinler...

Metabolizma canavarı besinler vücutta yağ bırakmıyor!

Az yemek, çeşitli bitki çayları içmek kilo vermede faydalı olmayabiliyor. Metabolizmamız, yani yediklerimiz sindirme hızımız ya da vücudumuzun yediklerimizi enerjiye çevirme hızı her insanın bünyesine göre değişiklik gösterir.

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Metabolizma canavarı besinler vücutta yağ bırakmıyor!

Bu nedenle bünyemize iyi gelecek zayıflamamıza yardımcı olacak besinler tüketmekte fayda var. Metabolizma hızı, organların çalışması için vücudun gün boyu ihtiyaç duyduğu minimum enerji (kalori) değeridir.

Metabolizma canavarı besinler vücutta yağ bırakmıyor!

Metabolizma hızı yüksek olanlar düşük olanlara göre gün boyu daha fazla kalori yakar ve bu özellikle kilo verme döneminde önem kazanır.

Metabolizma canavarı besinler vücutta yağ bırakmıyor!

METABOLİZMA HIZI NEDİR?

Her insanın metabolizma hızı cinsiyetine, yaşına, kas yoğunluğuna, vücudundaki yağ miktarına göre değişebilir.

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