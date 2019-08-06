Meyve suları hakkında bilinmeyenler !

Hastalıklardan korunma ve sağlıklı bir yaşam için güçlü bir bağışıklık sistemi gerektiğini belirten uzmanlar, bunun için vitamin içeren, antioksidan ve mineral açısından güçlü ve doğal yollardan kolaylıkla elde edilebilen meyve sularının tüketilmesini öneriyor. Üstelik doğal ve böylesine etkili meyve sularını kolaylıkla yapabilirsiniz.

Meyve sularının sağlıklı bir diyet için özel bir yeri de olduğunu kaydeden Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, meyve sularının özelliklerini ve sağlığa yararlarını anlattı ve "Sofranızdan meyve suyunu eksik etmeyin" dedi.