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suları hakkında bilinmeyenler !

Hastalıklardan korunma ve sağlıklı bir yaşam için güçlü bir bağışıklık sistemi gerektiğini belirten uzmanlar, bunun için vitamin içeren, antioksidan ve mineral açısından güçlü ve doğal yollardan kolaylıkla elde edilebilen sularının tüketilmesini öneriyor. Üstelik doğal ve böylesine etkili meyve sularını kolaylıkla yapabilirsiniz.

Meyve sularının sağlıklı bir diyet için özel bir yeri de olduğunu kaydeden Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, meyve sularının özelliklerini ve sağlığa yararlarını anlattı ve "Sofranızdan meyve suyunu eksik etmeyin" dedi.

Giriş Tarihi: 06.08.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 09:56
Meyve suları hakkında bilinmeyenler !

Kayısı suyu: Bir bardak kayısı suyu günlük A vitamini gereksiniminin 1/3'ünü karşılayacak değere sahip. Kayısıda bulunan diyet posası sadece kabızlık değil, hassas bağırsak hastalığı, apandisit, hemoroid, diş hastalıkları, şeker hastalığı, kalp hastalıkları ve kolon kanseri gibi hastalıkların oluşum riskini azaltıyor, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor.

Meyve suları hakkında bilinmeyenler !

Şeftali suyu: Şeftali suyu A ve C vitaminin yanında güçlü bir antioksidan ve A vitamini aktivitesi gösteren beta karoten bakımından zengin bir içecektir. İçerdiği diyet lifleri ve antioksidan maddeler, kalp damar sağlığının korunmasında ve kanserden korunmada etkili.

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Meyve suları hakkında bilinmeyenler !

Üzüm suyu: Üzüm suyu A, B ve C vitaminlerinden zengin olmasının yanı sıra bol miktarda potasyum ve demir içeriyor. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde vücutta oluşan serbest radikallerle savaşarak, hücrelerdeki yıpranmışlığı azaltıyor ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor.

Meyve suları hakkında bilinmeyenler !

Nar suyu: Kolesterol ve şekeri dengeleyerek kalp sağlığını koruyan nar suyu kanser hücrelerinin gelişmesini de engelliyor. Ayrıca bağırsak parazitlerini de düşürmede etkilidir.

Meyve suları hakkında bilinmeyenler !

Elma suyu: Elma bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan B3, E vitamini ve potasyum içeriyor. Kan şekerini kontrol altında tutan elma suyu baş ağrısına da iyi geliyor.

Meyve suları hakkında bilinmeyenler !

Vişne suyu: Ateşli hastalıklara karşı güçlü bir silah olan vişnede A vitamini ve potasyum bulunur. Kandaki asitleşmeyi de temizleyen vişne suyu mide ve karaciğerin düzenli olarak çalışmasını da sağlarıyor.

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