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Migreni neler tetikliyor?

Günümüzde en sık rastlanılan ağrıların başında yer alan migreni, hormonlardan, gıdalara ve çevresel faktörlere kadar pek çok etken tetikleyebiliyor. Gıdaların ciddi şekilde etkilediği migrenin kişiden kişiye farklılık gösterebildiğini ifade eden Prof. Dr. , "Kendi tetikleyicinizi bulmaya çalışın" uyarısında bulunuyor. Bol su tüketmenin önemini vurgulan Tarlacı, özellikle hafta sonlarında çok fazla uyunmaması gerektiğinin de altını çiziyor.

Giriş Tarihi: 03.09.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 12:06
Migreni neler tetikliyor?

MİGREN TETİKLEYİCİSİ KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİYOR!

Gıdaların ciddi şekilde etkilediği migrenin kişiden kişiye farklılık gösterebildiğini ifade eden Prof. Dr. Sultan Tarlacı, "Kendi tetikleyicinizi bulmaya çalışın" uyarısında bulunuyor. Bol su tüketmenin önemini vurgulan Tarlacı, özellikle hafta sonlarında çok fazla uyunmaması gerektiğinin de altını çiziyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. , toplumda çok sık rastlanan ağrılardan biri olan migrenin tek bir nedeni olmadığını belirterek tetikleyici faktörlere dikkat çekti.

Migrenin temelde genetik yapıdan kaynaklanan, başa giden damarların aşırı genişlemesinden kaynaklanan bir ağrı olduğunu belirten , "Migrendeki ağrı beyin zarları, kafa derisi, kan damarlarından kaynaklanır. Bu nedenle ağrı zonklayıcı olur. Hareketle, merdiven çıkma ile zonklama artar, beraberinde bulantı-kusma, ışık-ses rahatsızlığı oluşur. Genelde ağrı 4 saatten uzun sürer ve günlük yaşam aktivitelerini kısıtlar" dedi.

Migreni neler tetikliyor?

MİGRENDE TETİKLEYİCİLERDEN KAÇMAK GEREKİYOR

ataklarının çoğunun kendiliğinden başladığını ancak tetikleyici adı verilen bazı uyaranların atağı oluşumunda rol oynayabildiğine dikkat çeken Tarlacı, "İçinde bulunulan koşullara göre çeşitli tetikleyiciler migren atağını başlatabilir. Stres, migrenle güçlü bir bağlantı sergiler. Endişe, gerilim, heyecanlanma, kızgınlık migren atağına yol açabilen nedenlerdendir. Bazen stres sona erip dinmeye başlandığında da migren atağı tetiklenebilir. Çok neşeli ve kahkahalı bir günün sonu ağrıyla bitebilir. Tetikleyici faktörlerden kaçınılması gereklidir. Özellikle tetikleyici olduğu bilinen gıdalardan kaçınmak kolaydır" diye konuştu.

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Migreni neler tetikliyor?

HORMONLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ETKİLİYOR

Migreni etkileyen faktörlere de değinen Prof.Dr. , hormonal değişiklikler, çevresel faktörler, gıdalar, egzersiz ve yorgunluğun migreni etkileyebildiğini söyledi. Tarlacı, hormonal değişiklikleri şöyle sıraladı: "Adet değişiklikleri, doğum kontrol hapları kullanımı, gebelik ilk 3 ayında ve doğumdan sonra 6'ncı ayda ve menopoz dönemi hormon tedavileri."

Migreni neler tetikliyor?

HAFTA SONLARINDA ÇOK UYUMAYIN

Migrende çevresel faktörlerin de etkili olduğunu ifade eden Tarlacı, "Parlak/Yanıp sönen ışıklar, bilgisayar oyunları, kızgınlık ve çok neşe gibi duygular, öğün atlama, aç kalma, düzensiz yemek yemek, duman/parfüm gibi güçlü kokular, iklim değişiklikleri ve mevsim geçişleri de önemli çevresel faktörler arasında yer almaktadır" dedi. Prof. Dr. , az uyumanın ve özellikle hafta sonunda çok uyumanın migreni etkilediğini belirterek "Hafta sonu hafta içi ile aynı saatte kalkınız" uyarısında bulundu.

Migreni neler tetikliyor?

BAZI GIDALAR MİGRENİ TETİKLİYOR!

Prof. Dr. , mayalı alkoller, kırmızı şarap, aşırı kahve ve kafein, aşırı çay içmek, yapay tatlandırıcılar, turşular, monosodyum glutamat içeren hazır gıdalar ve nitrat içeren gıdaların tetikleyici gıdalar olduğunun altını çizdi.

Migreni neler tetikliyor?

KENDİ TETİKLEYİCİNİZİ BULMAYA ÇALIŞIN

Gıdaların migreni çok ciddi şekilde etkilediğini ancak migrenin kişiden kişiye farklılık gösterebildiğini ifade eden Tarlacı, "Kendi tetikleyicinizi bulmaya çalışın. Herkeste aynı tetikler olmaz" uyarısında bulundu. Prof. Dr. , şunları söyledi:

"Migreni tetikleyen faktörler kişiden kişiye değişebilir. Bazı kişilerde migrenin çikolata yemekle ilgisi olabilir. Eskitilmiş kaşar peyniri tiramin, salam ve sucuk gibi yiyecekler nitrit içermelerinden dolayı ağrısını ortaya çıkarabiliyor. Bu maddeleri içeren hazır gıdalardan uzak durunuz. hastaları, migreni tetiklediğini bildikleri yiyecekleri kesinlikle tüketmemeli. Bunun haricinde hayatlarını kısıtlamalarına gerektirecek bir durum yoktur.

Migreni neler tetikliyor?

BOL SU TÜKETİN

"Düzensiz yemek yeme ve sıvı tüketmenin migrenin tetikleyici sebepleri arasındadır. Bol bol sıvı alınız. Hatta çok bol alınız, elinizde su şişesi ile dolaşınız. Özellikle yaz aylarında sıvı alımı azlığı ağrıların şiddetini belirgin arttırabilir."

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