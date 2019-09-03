Migreni neler tetikliyor?

MİGREN TETİKLEYİCİSİ KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİYOR!

Gıdaların ciddi şekilde etkilediği migrenin kişiden kişiye farklılık gösterebildiğini ifade eden Prof. Dr. Sultan Tarlacı, "Kendi tetikleyicinizi bulmaya çalışın" uyarısında bulunuyor. Bol su tüketmenin önemini vurgulan Tarlacı, özellikle hafta sonlarında çok fazla uyunmaması gerektiğinin de altını çiziyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, toplumda çok sık rastlanan ağrılardan biri olan migrenin tek bir nedeni olmadığını belirterek tetikleyici faktörlere dikkat çekti.

Migrenin temelde genetik yapıdan kaynaklanan, başa giden damarların aşırı genişlemesinden kaynaklanan bir ağrı olduğunu belirten Prof. Dr. Sultan Tarlacı, "Migrendeki ağrı beyin zarları, kafa derisi, kan damarlarından kaynaklanır. Bu nedenle ağrı zonklayıcı olur. Hareketle, merdiven çıkma ile zonklama artar, beraberinde bulantı-kusma, ışık-ses rahatsızlığı oluşur. Genelde ağrı 4 saatten uzun sürer ve günlük yaşam aktivitelerini kısıtlar" dedi.