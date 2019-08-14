Mucize besin karaciğer yağlanmasını önlüyor! İşte karaciğer yağlanmasını önleyen reçete gibi öneri...

Karaciğer çalışkanlığı ve üzerine düşen görevler bakımından en önemli organlarımızdan biridir. Alkol, sigara ve özellikle sağlıksız beslenme sonucu zarar gören ciğerlerimiz çeşitli hastalıkları da beraberinde getirir. Özellikle günümüzde sağlıksız beslenmenin, fastfoodun yaygın olması nedeniyle karaciğer yağlanması şikayeti ile doktorlara başvuran hasta sayısı çok fazladır. Peki karaciğer yağlanması nasıl önlenir? Karaciğer sağlığı için neler yapmalıyız? Karaciğer yağlanmasını önleyen besinler nelerdir? Karaciğere faydalı besinler hangileri? Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Bozkaya, karaciğer yağlanması nedenleri ve alınacak önlemler hakkında önemli bilgiler verdi. İşte karaciğer yağlanması olanlara reçete gibi öneriler...