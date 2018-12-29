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süper besinler

, yeterli ve dengeli beslenme koşullarında eskiyen hücreler yerini nitelikli ve sağlıklı hücrelere bırakır, yenilenme ve tamir en üst seviyeye çıkar. bunu mutfağınızda her daim bulunan süper besinlerle gerçekleştirebilirsiniz.

Selahattin DÖNMEZ Sağlık galerileri
Giriş Tarihi: 29.12.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 10:52
Mutfaktaki süper besinler

, yeterli ve dengeli beslenme koşullarında eskiyen hücreler yerini nitelikli ve sağlıklı hücrelere bırakır, yenilenme ve tamir en üst seviyeye çıkar. bunu mutfağınızda her daim bulunan süper besinlerle gerçekleştirebilirsiniz.

Mutfaktaki süper besinler

Vücudumuz mükemmel bir çalışma düzenine sahiptir; organlar, dokular ve hücreler kendini yenileyerek ve güçlendirerek yaşamımızın devamlılığını sağlar. Her gün ortalama 150-200 milyar hücre yenilenir. Bu mekanizmalarda bir aksaklık olursa kalp ve beyin de dahil tüm organların işlevi bozulur, bağışıklık düşer, yaraların iyileşme süreci gecikir, cildin yaşlanma süreci hızlanır, saç ve tırnaklar güçsüz kalır.

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Mutfaktaki süper besinler

İnsan vücudunun kendini yenileme ve tamir etme kapasitesi akıllara durgunluk verecek kadar mucizevi bir döngüde tekrarlanır. Her ay saçlar 10.5 mm, tırnaklar 3 mm kadar uzar. Kalın bağırsak epitel hücreleri her beş günde bir kendini yeniler. Mide içinde hücreler iki-dokuz günde bir yeniden üretilir.

Mutfaktaki süper besinler

Bağışıklıkta rol oynayan beyaz kan hücrelerimiz iki-beş günde bir tamamen yenilenirken kırmızı kan hücrelerinde bu süre ortalama 120 günde bir olur.

Mutfaktaki süper besinler

Deri epiderm hücreleri 10-30 günde bir kendini yenileme ve tamir etme gücüne sahiptir. Ancak bu yenilenme için üç kurala ihtiyaç vardır. Doğru ve sağlıklı besin seçimi, kan akımını hareketlendiren düzenli fiziksel aktivite ve stresle mücadele. mutfağınızda bulunan süper besinlerle doğru ve sağlıklı beslenebilirsiniz.

Mutfaktaki süper besinler

YUMURTA:

Proteinlerin yapıtaşı aminoasitlerden arjinin, yaraların iyileşmesini sağlar ve güçlü bir bağışıklık için gereklidir. Arjinin ayrıca kan damarlarını genişleterek kan dolaşımını hızlandırır, kemik ve kasların yenilenmesi için gerekli olan kollajen üretimini artırır.

Mutfaktaki süper besinler

Bu sayede hem akciğerlerinizin oksijenle dolma kapasitesi artar hem de fiziksel olarak daha güçlü ve dayanıklı olursunuz. Günde tüketeceğiniz bir yumurta günün her saatinde zinde hissetmenizi sağlar.

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