Nikotini vücuttan atmaya yardımcı besinler nelerdir? İşte ciğerleri temizleyen süper besinler...

Sigaranın vücuda zararları sayılamayacak kadar çoktur. Sigara dumanı, çoğu toksik ve kanserojen olan 4800'den fazla farklı madde içerir. Dumanın solunması halinde, bu toksinler akciğerler tarafından emilir ve vücuda dağılır. Sigara içmek, kardiyovasküler hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, kanser ve tip 2 diyabet gibi kronik bulaşıcı olmayan hastalıklar için en önemli risk faktörlerinden biridir. Sigarayı bırakmak isteyenler için uzmanlar çeşitli besinler öneriyorlar. Peki sigarayı bırakmak isteyenlerin mutlaka tüketmesi gereken besinler neler? Vücudu nikotinden arındırıp ciğerleri temizlemeyi sağlayan maddeler hangi besinlerde bulunur? İşte ciğerleri temizleyen ve vücudu nikotinden arındıran süper besinler...