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in zararlarını azaltan süper besinler

Fransız sağlık uzmanları bilimsel araştırmaları temel alarak hazırladıkları makalede kullanımıyla in vücuda verdiği zararı azaltan besinleri listeledi

Giriş Tarihi: 21.03.2018 07:51 Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 07:56
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in zararlarını azaltan süper besinler
Nikotinin zararlarını azaltan süper besinler

sağlığa olan zararlarıyla birçok ölümcül hastalığa yakalanma riskini artıyor.

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in zararlarını azaltan süper besinler
Nikotinin zararlarını azaltan süper besinler

Bu gerçeği neredeyse bütün tiryakileri bilse de sigarayı bırakmak istemiyor ya da bırakmakta zorlanıyor.

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in zararlarını azaltan süper besinler
Nikotinin zararlarını azaltan süper besinler

da bulunan arter basıncınca büyük bir artışa neden olurken akciğerlere fazla zarar veriyor.

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in zararlarını azaltan süper besinler
Nikotinin zararlarını azaltan süper besinler

alışkanlığına son verilse de in sağlığa olan zararları yıllarca devam ediyor.

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in zararlarını azaltan süper besinler
Nikotinin zararlarını azaltan süper besinler

Fransız sağlık uzmanları in verdiği zararı azaltan bazı gıdaları öneriyor.

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in zararlarını azaltan süper besinler
Nikotinin zararlarını azaltan süper besinler

1. Brokoli: in vücuttaki C vitamini oranını azaltıyor. C ve B5 vitaminleri açısından zengin olan brokoli ise bu eksikliği tamamlamaya çalışıyor.

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in zararlarını azaltan süper besinler
Nikotinin zararlarını azaltan süper besinler

2. Portakal: C vitamini barındıran portakal da nedeniyle meydana gelen C vitamini eksikliğini gidermeye çalışıyor. Düzenli portakal tüketimi metabolizmayı hızlandırıyor ve stresi azaltıyor.

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