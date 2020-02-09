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Obeziteyi önlediği kanıtlanan 10 süper

vücudumuzun ihtiyacı olan , mineral, kalsiyum, protein gibi birçok maddeyi doğal yollarla alabileceğimiz mucizevi kaynaklardır. Yapılan araştırmalara göre Türkiye obezitenin en sık görüldüğü ülkelerden biri. Tehlike taşıyan hastalıklarda beraberinde getiren obezitenin nedenlerinin en başında şüphesiz sağlıksız beslenme alışkanlıkları geliyor. Sağlıklı ve doğru gıdaları alarak obezitenin önüne geçebileceğimize dikkat çeken uzmanlar alışkanlıkların değişmesiyle bu hastalıktan kısa sürede kırtulmanın mümkün olduğu görüşündeler. Peki obeziteyi önleyen besinler nelerdir? İşte obeziteyi önleyen mucizevi besinler...

Giriş Tarihi: 09.02.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 11:51
Obeziteyi önlediği kanıtlanan 10 süper besin

vücudumuzun ihtiyacı olan , mineral, kalsiyum, protein gibi birçok maddeyi doğal yollarla alabileceğimiz mucizevi kaynaklardır. Yapılan araştırmalara göre Türkiye obezitenin en sık görüldüğü ülkelerden biri. Tehlike taşıyan hastalıklarda beraberinde getiren obezitenin nedenlerinin en başında şüphesiz sağlıksız beslenme alışkanlıkları geliyor. Sağlıklı ve doğru gıdaları alarak obezitenin önüne geçebileceğimize dikkat çeken uzmanlar alışkanlıkların değişmesiyle bu hastalıktan kısa sürede kırtulmanın mümkün olduğu görüşündeler. Peki obeziteyi önleyen besinler nelerdir? İşte obeziteyi önleyen mucizevi besinler...

Obeziteyi önlediği kanıtlanan 10 süper besin

Türkiye Avrupa'da obezitenin en sık görüldüğü ülke durumuna geldi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 2017-18 raporunda 34 ülkede 20-79 yaşları arasındaki kişilerde görülme sıklığının yüzde 19 olduğunu açıkladı. Yüzde 22 oranıyla Türkiye üçüncü sırada. Küresel Hastalık Yükü Obezite İşbirliği Grubu'nun raporlarına göre dünyada obez nüfus 715 milyona ulaştı. Bu rakama göre dünya nüfusunun yüzde 15'i obez.

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Obeziteyi önlediği kanıtlanan 10 süper besin

Türkiye'deki sayı dünya ortalamasının üzerinde. Çocukluk çağındaki obezitenin yetişkin dönemdeki obeziteye neden olduğu artık biliniyor. Avrupa'da yedi ülkede yapılan araştırmada çocuklarda görülme sıklığı açısından 2. sırada olduğumuz ortaya çıktı.

Obeziteyi önlediği kanıtlanan 10 süper besin

Ülkemizde özellikle 7-8 yaş kız çocuklarında hızlı sorunu yaşanıyor. Bu yaş grubunda her dörk çocuktan birinde fazla kilo ya da obez olma belirtisi var. Hal böyle olunca çocukluk çağından ergenlik dönemine geçişte kilo alımının kontrol altına alınması ileriki yıllarda sorununun Türkiye'de daha ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmasını engeller.

Obeziteyi önlediği kanıtlanan 10 süper besin

BAĞIRSAK SAĞLIĞI ÖNEMLİ

Biyolojik ortam dışında direkt olarak obezitenin gelişmesini sağlayan en önemli çevresel etmenler ise kronik stres, fazla şeker ve yağ içeren tüketiminde artış, büyük porsiyonlarda yemek yeme, yaşam boyu egzersiz yapmamaktır. Fakat son yıllarda çevresel toksinler, yiyecek noksanlığı ve yüksek yağlı uygulamalarının ile ilgili genlerde metilasyon, asetilasyon gibi epigenetik değişikliklere neden olarak hem yeme isteğini artırdığı hem de yağ dokusunun hızla büyümesine neden olduğu biliniyor.

Obeziteyi önlediği kanıtlanan 10 süper besin

Bağırsaklar sindirim kanalından salgılanan hormonları ve sindirim kanalındaki bilgiyi bağırsak-beyin aksı sayesinde beyine taşır. Bu gizli iletişim ile bağırsaklardan beynimize gelen hormonsal uyarılar merkezi sinir sistemindeki iştah düzenleyici merkezlere iletilir. Yediğimiz yiyeceklerin miktarı, sağlıklı olup olmaması, bağırsaklardaki ortamın dengesi aslında iştah merkezimizi etkiler. Eğer sağlıklı seçiyor ve öğünlerde yeterli miktarda yiyecek tüketiyorsak yağ yakımı artar, iştah dengelenir ve kortizol azalarak oluşumu önlenir. Fazla yemek iştahı arttıran hormonlar beyinde iştah mekanizmasını açan bölgelere ulaşır ve doyum çok geç oluşur.

Obeziteyi önlediği kanıtlanan 10 süper besin

NORMAL KİLOLU OBEZLER

Normal kilolu olan kişilerin bazılarında genetik olarak obeziteye eğilimli olduğu biliniyor. Bu genetik yatkınlığa sahip kişiler sürekli ve fiziksel aktivite çabalarıyla kilolarını koruyabilmekte ancak dikkat etmediği takdirde kolaylıkla alarak hafif kilolu ya da obez olabilirler. Bu gruba metabolik obez diyoruz. Ayrıca kilolu hatta hafif obez olup fakat metabolik açıdan tamamen normal olan bazı kişiler de vardır ve bu kişiler için sağlıklı obez tanımı kullanılmaktadır.

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