Giriş Tarihi: 14.12.2023 08:38
Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
08:57
Onkologlar "mucize besin" diyor! Tümör hücrelerine nokta atışı yapıyor: "Haftada bir kez..."
Kanser, tüm dünyada önde gelen ölüm sebeplerinden biri olarak büyük riskleri beraberinde getiriyor. Her ne kadar tedavi yöntemlerinde ilerlemeler mevcut olsa da, yaşam stilinin değişimi "kanseri önleyen" en önemli faktörler arasında yerini alıyor. Özellikle bazı besinler, kansere karşı koruyuculuk konusunda önemli işlevlere sahip. İşte kansere karşı adeta duvar ören o besin...