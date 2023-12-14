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Haberler Galeri Onkologlar "mucize besin" diyor! Tümör hücrelerine nokta atışı yapıyor: "Haftada bir kez..."
Giriş Tarihi: 14.12.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 08:57

Onkologlar "mucize besin" diyor! Tümör hücrelerine nokta atışı yapıyor: "Haftada bir kez..."

Kanser, tüm dünyada önde gelen ölüm sebeplerinden biri olarak büyük riskleri beraberinde getiriyor. Her ne kadar tedavi yöntemlerinde ilerlemeler mevcut olsa da, yaşam stilinin değişimi "kanseri önleyen" en önemli faktörler arasında yerini alıyor. Özellikle bazı besinler, kansere karşı koruyuculuk konusunda önemli işlevlere sahip. İşte kansere karşı adeta duvar ören o besin...

Onkologlar mucize besin diyor! Tümör hücrelerine nokta atışı yapıyor: Haftada bir kez...

Mor patates, beyaz patatesin aksine mor renkli kabuk ve ete sahip bir patates türüdür. Bu rengi, antosiyanin adı verilen bir pigmente borçludur. Antosiyaninler, bitkilerde bulunan ve antioksidan özelliklere sahip bir bileşiktir.

Onkologlar mucize besin diyor! Tümör hücrelerine nokta atışı yapıyor: Haftada bir kez...

Mor patatesin faydaları, içerdiği besin maddeleri ve antioksidanlardan kaynaklanmaktadır. Mor patates, B vitaminleri, C vitamini, potasyum, manganez ve lif bakımından zengindir. Ayrıca, antioksidan aktiviteye sahip antosiyaninler, karotenoidler ve flavonoidler gibi diğer bileşikler de içerir.

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Onkologlar mucize besin diyor! Tümör hücrelerine nokta atışı yapıyor: Haftada bir kez...

ANTİOKSİDAN KORUMA SAĞLAR

Mor patates, içerdiği antosiyaninler ve diğer antioksidanlar sayesinde hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korumaya yardımcı olabilir. Bu, kanser, kalp hastalığı, diyabet ve diğer kronik hastalıklara karşı riski azaltmaya yardımcı olabilir.

Onkologlar mucize besin diyor! Tümör hücrelerine nokta atışı yapıyor: Haftada bir kez...

KANSER RİSKİNİ AZALTABİLİR

Yapılan araştırmalar, mor patatesin kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engellemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bu, özellikle kolon, prostat, meme ve mide kanseri gibi kanser türleri için geçerlidir.

Onkologlar mucize besin diyor! Tümör hücrelerine nokta atışı yapıyor: Haftada bir kez...

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Mor patates, yüksek potasyum içeriği sayesinde tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, içerdiği antioksidanlar, kalp damarlarını serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korumaya yardımcı olabilir.

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