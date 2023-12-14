Onkologlar "mucize besin" diyor! Tümör hücrelerine nokta atışı yapıyor: "Haftada bir kez..."

Mor patatesin faydaları, içerdiği besin maddeleri ve antioksidanlardan kaynaklanmaktadır. Mor patates, B vitaminleri, C vitamini, potasyum, manganez ve lif bakımından zengindir. Ayrıca, antioksidan aktiviteye sahip antosiyaninler, karotenoidler ve flavonoidler gibi diğer bileşikler de içerir.