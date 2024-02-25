Giriş Tarihi: 25.02.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
15:37
Portakaldan bile 3 kat fazla C vitamini içeriyor! Hastalıklara karşı en güçlü besin...
C vitamini, vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir besindir. Soğuk algınlığından korunmaktan bağışıklık sistemini desteklemeye ve hatta kalp-damar hastalıklarını önlemeye kadar bir dizi faydası vardır. Ancak genellikle portakalda bulunduğu düşünülse de, aslında en yüksek miktarlarda bulunan kaynaklar farklıdır. Göz sağlığından cilt sağlığına kadar pek çok alanda etkili olan bu vitamin, en bol miktarda bulunan besinler arasında şunlardır: