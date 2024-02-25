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Haberler Galeri Portakaldan bile 3 kat fazla C vitamini içeriyor! Hastalıklara karşı en güçlü besin...
Giriş Tarihi: 25.02.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 15:37

Portakaldan bile 3 kat fazla C vitamini içeriyor! Hastalıklara karşı en güçlü besin...

C vitamini, vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir besindir. Soğuk algınlığından korunmaktan bağışıklık sistemini desteklemeye ve hatta kalp-damar hastalıklarını önlemeye kadar bir dizi faydası vardır. Ancak genellikle portakalda bulunduğu düşünülse de, aslında en yüksek miktarlarda bulunan kaynaklar farklıdır. Göz sağlığından cilt sağlığına kadar pek çok alanda etkili olan bu vitamin, en bol miktarda bulunan besinler arasında şunlardır:

Portakaldan bile 3 kat fazla C vitamini içeriyor! Hastalıklara karşı en güçlü besin...

DOLMALIK BİBER

Bütün dolmalık biberlerin eşit besin değerlerine sahip olmadığı bilinir; ancak hepsinin yüksek miktarda C vitamini içerdiği bilinmektedir.

Portakaldan bile 3 kat fazla C vitamini içeriyor! Hastalıklara karşı en güçlü besin...

Dolmalık biberlerin renklerine göre C vitamini miktarı değişiklik gösterir. Genellikle, yeşil biberlerde yaklaşık 95 mg C vitamini bulunurken, kırmızı biberlerde ise yaklaşık olarak 152 mg C vitamini bulunmaktadır.

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Portakaldan bile 3 kat fazla C vitamini içeriyor! Hastalıklara karşı en güçlü besin...

Sarı dolmalık biberler, bir adedinde ortalama olarak 341 mg C vitamini içerir, bu da onları oldukça yüksek C vitamini deposu yapar.

Portakaldan bile 3 kat fazla C vitamini içeriyor! Hastalıklara karşı en güçlü besin...

BROKOLİ

Bir kase pişmiş brokoli, tüm yetişkin bireyler için günlük tavsiye edilen C vitamini miktarını karşılayan hatta aşan bir orana sahiptir, özellikle de çiğ tüketildiğinde.

Portakaldan bile 3 kat fazla C vitamini içeriyor! Hastalıklara karşı en güçlü besin...

Brokoli, 100 mg'dan fazla C vitamini içerdiğinden, hastalık sırasında tavuk çorbasına eklenerek tüketilebilir ve bu şekilde iyileşmeye yardımcı olabilir.

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