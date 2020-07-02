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Haberler Galeri Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Kovid-19 yükünü omuzluyor!

Prof. Dr. Kovid-19 yükünü omuzluyor!

Türkiye'nin coronavirüse karşı sağlık alanında verdiği mücadele tüm dünyaya örnek oldu. Bu süreçte başarılı adımlar atan Türkiye aynı zamanda diğer zor durumda olan ülkelere de tıbbi malzeme yardımlarında bulunmaya devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. , diğer hastanelerin Kovid-19 yükünü omuzlayarak, salgınla mücadeleye önemli katkılar sunuyor.

Giriş Tarihi: 02.07.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 12:39
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Kovid-19 yükünü omuzluyor!

Türkiye, Çin'in Vuhan kentinden birçok kıtaya yayılan Kovid-19'a karşı başından beri verdiği mücadele ve stratejik hamleleriyle dünyaya örnek oluyor. Dünyanın birçok şehri pandemiyle mücadelede sınıfta kalırken, Türkiye bu dönemde hizmete aldığı hastaneleriyle adeta sağlık altyapısının gücünü ortaya koydu.

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Kovid-19 yükünü omuzluyor!

- İLERİ TIP TEKNOLOJİLERİYLE DONATILDI

yerleşkesinde inşa edilen Prof. Dr. , yatay mimarisi, modern görüntüsü ve donatıldığı ileri tıp teknolojileriyle göz dolduruyor.

Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen 1.008 yataklı hastane, diğer hastanelerin Kovid-19 yükünü omuzlayarak, salgınla mücadelede önemli rol üstleniyor. Hastanenin, pandemi sonrası dönemde de olası salgın ve afetlerle sağlık turizmi alanında aktif rol alması planlanıyor.

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Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Kovid-19 yükünü omuzluyor!

SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş: - "(Kovid-19 tanılı hastaların aktarımı) Önce kendi hastanemizden başladık. O hastaları buraya çektik. Arkasından 4 hastane planlandı; İstinye, Kağıthane, Eyüp ve Bayrampaşa devlet hastaneleri. Şu an oralarda herhangi bir kovidli hasta yok. Bunun dışında Bahçelievler ve Bağcılar'ın yanı sıra başka hastanelerden de peyderpey hastaları çekiyoruz"

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Kovid-19 yükünü omuzluyor!

Özellikle salgının en çok hissedildiği İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 45 günde Sancaktepe ve yerleşkesinde "çok amaçlı acil durum hastaneleri" inşa edildi. Pandemiyle mücadeleye ve normalleşme sürecine önemli katkılar sunması hedefiyle hizmete alınan sağlık tesisleri, pandemi sonrası dönemde de olası salgın ve afet durumları ile sağlık turizmi alanında hizmet verme misyonuna sahip.

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Kovid-19 yükünü omuzluyor!

1008 YATAK KAPASİTESİ VE 16 AMELİYATHANE

125 bin metrekare alana kurulu hastane, 75 bin metrekare kapalı alanı, 50 bin metrekare peyzaj ile otopark alanıyla vatandaşa hizmet ediyor. Sağlık sistemine 1.008 yatak kapasitesi ile önemli katkılar sunan hastane, 16 ameliyathaneyi de içinde barındırıyor.

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Kovid-19 yükünü omuzluyor!

Hastanede, 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz altyapısına sahip ve negatif basınçlı odalarda 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj odası, 2 CRP odası, 2 röntgen, 28 mobil röntgen, 4 tomografi, 3 BT, 4 MR, 2 X-ray odası, 3 ECMO ve laboratuvarlar bulunuyor.

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Kovid-19 yükünü omuzluyor!

Kentin kısa sürede inşa edilen sağlık tesisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Kovid-19 tanısı konan vatandaşlara şifa dağıtıyor.

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