Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Kovid-19 yükünü omuzluyor!

SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş: - "(Kovid-19 tanılı hastaların aktarımı) Önce kendi hastanemizden başladık. O hastaları buraya çektik. Arkasından 4 hastane planlandı; İstinye, Kağıthane, Eyüp ve Bayrampaşa devlet hastaneleri. Şu an oralarda herhangi bir kovidli hasta yok. Bunun dışında Bahçelievler ve Bağcılar'ın yanı sıra başka hastanelerden de peyderpey hastaları çekiyoruz"