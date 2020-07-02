Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Kovid-19 yükünü omuzluyor!

Türkiye'nin coronavirüse karşı sağlık alanında verdiği mücadele tüm dünyaya örnek oldu. Bu süreçte başarılı adımlar atan Türkiye aynı zamanda diğer zor durumda olan ülkelere de tıbbi malzeme yardımlarında bulunmaya devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, diğer hastanelerin Kovid-19 yükünü omuzlayarak, salgınla mücadeleye önemli katkılar sunuyor.