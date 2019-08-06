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Sağlığınıza Bayram Arası Vermeyin

yeme sıklığı ve miktarının en fazla arttığı dönemler bayramlar... Çay, kahve, , hamur işi derken aşırıya kaçılabiliyor. Özellikle Kurban Bayramı'nda, kırmızı et tüketimindeki artış inkâr edilemeyecek bir gerçek. Peki, bayramda sağlıklı beslenmek mümkün mü? Yediklerimize nasıl etmeliyiz? Kurban Bayramı'nda beslenmeye normal zamanlardan daha fazla dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Yusuf Öztürk, "Aşırı yemek yemek birçok rahatsızlığa davetiye çıkarıyor" diyor.

Giriş Tarihi: 06.08.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 15:12
Sağlığınıza Bayram Arası Vermeyin

Bayramlarda her zaman çok fazla gıda tüketilir. Etler, çikolatalar, tatlılar, hamur işleri derken farkında olmadan son derece sağlıksız şekilde beslenilir. Özellikle kırmızı et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı'nda, dikkatli şekilde beslenilmediği takdirde birçok problem yaşanabiliyor. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Yusuf Öztürk, bayramda nasıl beslenilmesi gerektiğine dair uyarılarda bulunurken sağlığınızı tehlikeye atmanızı önleyecek basit ama etkili ipuçlarını da paylaşıyor.

Sağlığınıza Bayram Arası Vermeyin

Protein ve vitamin deposu

Kırmızı etin protein ve vitamin deposu olduğunu söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Yusuf Öztürk, "Kurban Bayramı'nda tüketim oranı üst seviyelere çıkan kırmızı et, iyi kalite hayvansal protein içeriyor. Bunun yanı sıra vücudun gelişimi için büyük önem taşıyan demir, çinko, fosfor, magnezyum mineralleri ve B1, B6, B1 ve A grubu vitaminler de barındırıyor" diyor. Buna rağmen et tüketilirken bazı önemli noktalar olduğunu belirten Öztürk, şöyle devam ediyor, "Eti pişirme sırasında ekstra yağ eklenmemesi gerekiyor. Yağ oranı yüksek etlerin kolesterol içerikleri de yüksektir. Etteki görünür yağlar ayrılsa bile kırmızı etin ortalama yağ içeriği yüzde20'dir. Bu nedenle kolesterol ve kalp-damar hastalığı olan kişilerin et tüketimi kontrollü olmalıdır."

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Sağlığınıza Bayram Arası Vermeyin

En az 24 saat bekletilmeli

Bayram günü kesilen hayvan etinin birkaç saat içinde tüketilmemesi gerektiğinin altını çizen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Yusuf Öztürk, sözlerini "Bayram eti, en az 24 saat bekletildikten sonra tüketilmelidir. Aksi takdirde midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sorunlara neden olabilir. Özellikle sindirim problemi yaşayanlar bu konuda dikkatli davranmalılar. Ayrıca pişirme yöntemi olarak kızartma ya da kavurma yerine haşlama, fırınlama ve ızgara gibi tercihler açısından daha doğru" şeklinde sürdürürken son derece önemli bir uyarı da yapıyor, "Eğer mangal yapılacaksa kesinlikle etin kömürleşecek şekilde kızartılmaması gerekir zira kömürleşen etler her zaman kanser riski taşır."

Sağlığınıza Bayram Arası Vermeyin

C vitamini ihmal edilmemeli

Kırmızı etin, C ve E grubu vitaminlerini içermediğini de hatırlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Yusuf Öztürk, "Etler mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmeli ya da sebze ve salata ile birlikte tüketilmelidir. Bu, besin çeşitliliğini sağlarken aynı zamanda vücutta bulunan demirin emilimini de artırır" diyor. Gün içinde et yemeği yenilecek en doğru zamanın öğle saatleri olduğunu belirten Öztürk, akşam saatlerinde sebze, kuru baklagiller gibi posa içeriği yüksek besinlerin tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Sağlığınıza Bayram Arası Vermeyin

İçeceklere de dikkat edilmeli

Yemeklerin yanı sıra bayram boyunca tüketilecek içeceklerin açısından önemini de vurgulayan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Yusuf Öztürk, etlerin yanında asitli ya da gazlı içecekler yerine ayranın tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. "Günlük en az 2 litre su içilmeli" diyen Öztürk, bayram ziyaretlerinde de meyve suları yerine bitki çaylarının, hamur tatlıları ya da çikolata yerine ise meyvelerin tüketilmesine çekiyor.

Sağlığınıza Bayram Arası Vermeyin

Özellikle Kurban Bayramı'nın ilk günü aşırı yemenin ve sağlıksız beslenmenin, sonrasında ciddi sorunlar doğurabileceğini tekrar hatırlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Yusuf Öztürk, "Dikkatli, bilinçli ve ölçülü olunduğu takdirde bayramı sağlıklı, mutlu ve keyifli geçirebilirsiniz" diyor.

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