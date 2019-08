Sağlığınıza Bayram Arası Vermeyin

Protein ve vitamin deposu



Kırmızı etin protein ve vitamin deposu olduğunu söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Yusuf Öztürk, "Kurban Bayramı'nda tüketim oranı üst seviyelere çıkan kırmızı et, iyi kalite hayvansal protein içeriyor. Bunun yanı sıra vücudun gelişimi için büyük önem taşıyan demir, çinko, fosfor, magnezyum mineralleri ve B1, B6, B1 ve A grubu vitaminler de barındırıyor" diyor. Buna rağmen et tüketilirken bazı önemli noktalar olduğunu belirten Öztürk, şöyle devam ediyor, "Eti pişirme sırasında ekstra yağ eklenmemesi gerekiyor. Yağ oranı yüksek etlerin kolesterol içerikleri de yüksektir. Etteki görünür yağlar ayrılsa bile kırmızı etin ortalama yağ içeriği yüzde20'dir. Bu nedenle kolesterol ve kalp-damar hastalığı olan kişilerin et tüketimi kontrollü olmalıdır."