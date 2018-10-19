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Sarımsağı közleyip yerseniz... Bakın 24 saatte vücudumuzda neler değişiyor!

Giriş Tarihi: 19.10.2018 14:35 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 14:38
Sarımsağı közleyip yerseniz... Bakın 24 saatte vücudumuzda neler değişiyor!

Çoğu yemeğe aroma katan ve sağlık açısından çeşitli faydaları bulunan sarımsağın faydalarını zaten biliyoruz. Ancak Healthy Food Style'dan aktarılanlara göre günde 6 diş yemenin sağlık açısından mucizevi faydaları bulunuyormuş.

Sarımsağı közleyip yerseniz... Bakın 24 saatte vücudumuzda neler değişiyor!

Yapılan araştırmalar sonucunda günde 6 diş tüketildiğinde 24 saatte vücudumuzda meydana gelen değişiklikler açıklandı.

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Sarımsağı közleyip yerseniz... Bakın 24 saatte vücudumuzda neler değişiyor!

Soğan sarımsak ve pırasa birçok yemekte kullanılıyor. Özellikle soğanlar içerdikleri antioksidanlar nedeniyle hem sinir sistemini hem de bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Yüzlerce yıldır soğan ve sarımsak alternatif tıp yöntemi olarak kullanılıyor.

Sarımsağı közleyip yerseniz... Bakın 24 saatte vücudumuzda neler değişiyor!

Günde 6 diş közlenmiş veya kızartılmış sarımsak yemeniz halinde 24 saat içinde vücudunuzda bu değişikler meydana geliyormuş:

Sarımsağı közleyip yerseniz... Bakın 24 saatte vücudumuzda neler değişiyor!

4-6 saat: Metabolizmanız hızlanıyor. Depolanan yağlar yanmaya ve vücudunuzdaki fazlalık sıvılar atılmaya başlıyor.

Sarımsağı közleyip yerseniz... Bakın 24 saatte vücudumuzda neler değişiyor!

6-7 saat: Sarımsağın antibakteriyel özelliği vücuda yayılıyor ve kan dolaşımınız düzenleniyor. Sarımsak bakterilerle savaşmaya başlıyor.

Sarımsağı közleyip yerseniz... Bakın 24 saatte vücudumuzda neler değişiyor!

6-10 saat: Sarımsaktaki besinler hücresel seviyede vücudu savunup oksidasyondan vücudu koruyor.

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