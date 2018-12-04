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Sevgili bulamadığı için anoreksik olmuştu! Son hali dudak uçuklattı!

Giriş Tarihi: 04.12.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 11:06
Sevgili bulamadığı için anoreksik olmuştu! Son hali dudak uçuklattı!

Emelle Lewis (22), 15 yaşındayken erkek arkadaşı olmadığı için kendisini şişman ve çirkin hissetmeye başladı.

Sevgili bulamadığı için anoreksik olmuştu! Son hali dudak uçuklattı!

(yeme bozukluğu) hastalığı gelişen genç kız, verdiği kilolar yüzünden çocuk kıyafetleri giymeye başladı.

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Sevgili bulamadığı için anoreksik olmuştu! Son hali dudak uçuklattı!

The Sun'ın haberine göre; yedi kez hastaneye kaldırılan Lewis, durumunun gayet normal olduğunu düşündüğünü belirterek, şunları söyledi:

Sevgili bulamadığı için anoreksik olmuştu! Son hali dudak uçuklattı!

"Hasta olduğumda, ortada yanlış bir şey olduğuna inanmadım. Kilomu koruyabileceğime ve normal bir hayat yaşayacağıma inandım. Yeme bozukluğumdan kurtulmak istemiyordum...

Sevgili bulamadığı için anoreksik olmuştu! Son hali dudak uçuklattı!

Günde iki defa 30 dakikalık bir yürüyüş, her sabah yoga ve abdominal egzersiz yapardım. Saat 4.00'ten sonra oturmazdım" dedi.

Sevgili bulamadığı için anoreksik olmuştu! Son hali dudak uçuklattı!

Emelle Lewis, kendisine teşhisi konulduktan sonra, tedaviyi reddetti.

Sevgili bulamadığı için anoreksik olmuştu! Son hali dudak uçuklattı!

Lewis, "Herkesin bana karşı olduğuna inanmaya başladım, insanların bana yalan söylediğine ve hayatımı mahvetmeye çalıştıklarına ikna oldum" dedi.

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