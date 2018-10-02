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Şifa kaynağı! anında yok ediyor

Giriş Tarihi: 02.10.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 09:33
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Şifa kaynağı! anında yok ediyor
Şifa kaynağı! Siğilleri anında yok ediyor

Siğiller genellikle tehlikeli değillerdir ancak çirkin bir görüntü oluşturabilir ve bulaşıcı olabilirler.

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Şifa kaynağı! anında yok ediyor
Şifa kaynağı! Siğilleri anında yok ediyor

Sizin için n çıkmasını sonsuza dek durdurmanıza yardımcı olacak en iyi doğal yolları bir araya getirdik. İşte siğillerden kurtulmanın doğal yolları…

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Şifa kaynağı! anında yok ediyor
Şifa kaynağı! Siğilleri anında yok ediyor

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı güçlü bir antiseptiktir ve n çıkmasına sebep olan bakterileri öldürür. Birkaç damla çay ağacı yağını iki yemek kaşığı suya damlatın ve siğillerinizin üstüne sürün. Kurumasını bekleyin. Günde 5 ila 6 kere tekrarlayın.

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Şifa kaynağı! anında yok ediyor
Şifa kaynağı! Siğilleri anında yok ediyor

PROPOLİS

Propolisin antiviral ve antibiyotik özelliği nizden kurtulmanıza yardımcı olur. Siğilli bölgeye birkaç damla propolis uygulayın. Daha sonra üstünü pamuk yardımı ile kaplayın. Günde iki kez tekrarlayın.

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Şifa kaynağı! anında yok ediyor
Şifa kaynağı! Siğilleri anında yok ediyor

HİNT YAĞI

Hint yağından sonuç almanız birkaç haftanızı alabilir ancak siğillerden sonsuza dek kurtulmak için harika bir yoldur. niz üzerine hint yağı sürüp kurumasını bekleyin. Günde 2 ila 3 kere tekrarlayın.

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Şifa kaynağı! anında yok ediyor
Şifa kaynağı! Siğilleri anında yok ediyor

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesinin asidik içeriği nizden hızlı ve etkili bir şekilde kurtulmanızı sağlar. Bir pamuğu elma sirkesine batırın ve siğilinizin üstüne yerleştirin. Pamuğu bant yardımı ile sabitleyin. Sabah olduğunda pamuğu çıkarın. Bir hafta boyunca her gece tekrarlayın.

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Şifa kaynağı! anında yok ediyor
Şifa kaynağı! Siğilleri anında yok ediyor

SARIMSAK

Sarımsağın mikrop öldürücü özelliği sizi çeşitli virüs, bakteri, mantar ve parazitlere karşı korur. Birkaç diş sarımsağı ezip posasını siğilinize sürün. Siğiliniz yok olana kadar günde bir kere tekrarlayın

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