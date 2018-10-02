Şifa kaynağı! Siğilleri anında yok ediyor

PROPOLİS



Propolisin antiviral ve antibiyotik özelliği siğillerinizden kurtulmanıza yardımcı olur. Siğilli bölgeye birkaç damla propolis uygulayın. Daha sonra üstünü pamuk yardımı ile kaplayın. Günde iki kez tekrarlayın.