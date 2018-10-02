Şifa kaynağı! Siğilleri anında yok ediyor

Siğiller genellikle tehlikeli değillerdir ancak çirkin bir görüntü oluşturabilir ve bulaşıcı olabilirler. Sizin için siğillerin çıkmasını sonsuza dek durdurmanıza yardımcı olacak en iyi doğal yolları bir araya getirdik. İşte siğillerden kurtulmanın doğal yolları… ÇAY AĞACI YAĞI Çay ağacı yağı güçlü bir antiseptiktir ve siğillerin çıkmasına sebep olan bakterileri öldürür. Birkaç damla çay ağacı yağını iki yemek kaşığı suya damlatın ve siğillerinizin üstüne sürün. Kurumasını bekleyin. Günde 5 ila 6 kere tekrarlayın. PROPOLİS Propolisin antiviral ve antibiyotik özelliği siğillerinizden kurtulmanıza yardımcı olur. Siğilli bölgeye birkaç damla propolis uygulayın. Daha sonra üstünü pamuk yardımı ile kaplayın. Günde iki kez tekrarlayın. HİNT YAĞI Hint yağından sonuç almanız birkaç haftanızı alabilir ancak siğillerden sonsuza dek kurtulmak için harika bir yoldur. Siğilleriniz üzerine hint yağı sürüp kurumasını bekleyin. Günde 2 ila 3 kere tekrarlayın. ELMA SİRKESİ Elma sirkesinin asidik içeriği siğillerinizden hızlı ve etkili bir şekilde kurtulmanızı sağlar. Bir pamuğu elma sirkesine batırın ve siğilinizin üstüne yerleştirin. Pamuğu bant yardımı ile sabitleyin. Sabah olduğunda pamuğu çıkarın. Bir hafta boyunca her gece tekrarlayın. SARIMSAK Sarımsağın mikrop öldürücü özelliği sizi çeşitli virüs, bakteri, mantar ve parazitlere karşı korur. Birkaç diş sarımsağı ezip posasını siğilinize sürün. Siğiliniz yok olana kadar günde bir kere tekrarlayın