Giriş Tarihi: 08.02.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
12:38
Siğilleri yok ediyor, solunum yollarını temizliyor! Bitkilerin profesörü açıkladı: "Bin derde şifa mucize bitki"
Bitkilerin profesörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Kırlangıç otunun göz ağrısı, uçuklara sinüzit ve boğaz ağrısına iyi geldiğini açıkladı. Bitkilerin Profesörü Aysun Bay Karabulut, mitolojik ve folklorik hikayelerde bazen farklı anlamlar taşıyan bir bitki olarak yer alan kırlangıç otunun sağlığa faydaları ile ilgili konuştu.