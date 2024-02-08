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Haberler Galeri Siğilleri yok ediyor, solunum yollarını temizliyor! Bitkilerin profesörü açıkladı: "Bin derde şifa mucize bitki"
Giriş Tarihi: 08.02.2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 12:38

Siğilleri yok ediyor, solunum yollarını temizliyor! Bitkilerin profesörü açıkladı: "Bin derde şifa mucize bitki"

Bitkilerin profesörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Kırlangıç otunun göz ağrısı, uçuklara sinüzit ve boğaz ağrısına iyi geldiğini açıkladı. Bitkilerin Profesörü Aysun Bay Karabulut, mitolojik ve folklorik hikayelerde bazen farklı anlamlar taşıyan bir bitki olarak yer alan kırlangıç otunun sağlığa faydaları ile ilgili konuştu.

İHA
Siğilleri yok ediyor, solunum yollarını temizliyor! Bitkilerin profesörü açıkladı: Bin derde şifa mucize bitki

Çiçeklerinin dışarıdan bakıldığında çift çiçek gibi görünen ve 18 mm uzunluğunda çanak yapraklar ile taç yapraklardan oluşan kırlangıç otunun ilkbaharın sonlarından yaz aylarına kadar açtığını ifade eden Prof. Dr. Karabulut, "Kırlangıç otunun sağlık amaçlı kullanılan kısımları toprak üstünde kalan kısımları ve kökleridir. Toprak üstünde kalan kısımlar çiçeklenme döneminde toplanır ve yüksek sıcaklıklarda kurutulur. Kökler ise genellikle yaz sonlarında ve sonbaharda hasat edilir ve kurutulur" dedi.


Siğilleri yok ediyor, solunum yollarını temizliyor! Bitkilerin profesörü açıkladı: Bin derde şifa mucize bitki

Genellikle ılıman iklim bölgelerinde yetişen bir bitki türü olan kırlangıç otunun Doğal olarak Avrupa, Asya, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika'nın çeşitli bölgelerinde yetiştiğini belirten Karabulut, Türkiye'de de yaygın olarak bulunan bir bitki türü olduğunu dile getirdi.


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Siğilleri yok ediyor, solunum yollarını temizliyor! Bitkilerin profesörü açıkladı: Bin derde şifa mucize bitki

Kırlangıç otunun nemli ve gölgeli yerleri tercih eden bir bitki türü olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Karabulut, "Dere kenarları, ormanlık alanlar, bahçeler, çayırlar ve çalılıklar gibi yerlerde sıklıkla bulunabilir. Genellikle yol kenarlarında, tarla kenarlarında ve boş arazilerde de rastlanabilir. Ancak, kırlangıç otunun bazı bölgelerde yabani ot olarak kabul edildiğini ve kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirtmek önemlidir. Bu yüzden, kırlangıç otunu kullanmadan önce yerel ormancılık veya tarım yetkililerinin tavsiyelerini göz önünde bulundurmanız önemlidir. Kırlangıç otunun doğal habitatına ek olarak, bahçelerde veya tarım arazilerinde de yetiştirilebilir. Ancak, yetiştirme şartları ve bakım ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bitki yetiştirme uzmanlarına danışmanız yararlı olacaktır" şeklinde konuştu.


Siğilleri yok ediyor, solunum yollarını temizliyor! Bitkilerin profesörü açıkladı: Bin derde şifa mucize bitki

Türkiye'de kırlangıç otunun (Chelidonium majus) genellikle çeşitli bölgelerde doğal olarak yetişen bir bitki türü olduğunu vurgulayan Bitkilerin Profesörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Kırlangıç otu, bilimsel adıyla Euphrasia rostkoviana olarak da bilinen bir bitkidir. Bu bitki, çayı ve ekstraktı gibi formlarında kullanılan birçok faydası olan tıbbi bir bitkidir" dedi.
danışmaları ve önerilen dozlarda kullanmaları önemlidir"

Siğilleri yok ediyor, solunum yollarını temizliyor! Bitkilerin profesörü açıkladı: Bin derde şifa mucize bitki

KIRLANGIÇ OTUNUN BAZI ÖZELLİKLERİ
"Kırlangıç otunun yakıcı ve acı bir tadı vardır. Kırlangıç otu, haşhaş ailesine ait çok yıllık bir bitki olan Chelidonium majus, yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan bir bitkidir ve birçok iyileştirici özelliğe sahip olduğuna inanılmaktadır. Özellikle siğil ve egzama gibi deri sorunlarının tedavisinde sıkça başvurulan kırlangıç otu, aynı zamanda karın ağrısı ve mide bulantısı gibi sorunların hafifletilmesine de yardımcı olabilir.

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