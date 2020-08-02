Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı açıklandı: 'İstanbul'da corona virüsü vaka sayısı ve yaş grubu...'

Corona virüsü vaka sayısı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, her 24 saatte bir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük corona virüsü tablosu Twitter üzerinden paylaşılıyor. Son dönemde ise, yaş grubu, il ve bölgelere göre corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı gibi veriler de Sağlık Bakanlığı KOVİD-19 internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. Peki, son açıklanan resmi rakamlara göre Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı'na ait son veriler...