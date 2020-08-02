Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı açıklandı: 'İstanbul'da corona virüsü vaka sayısı ve yaş grubu...'

Corona virüsü vaka sayısı ile ilgili detaylı veriler, geçtiğimiz ay kamuoyu ile detaylı olarak paylaşılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabının yanı sıra Bakanlığa ait KOVİD-19 sitesinde corona virüsü vaka sayısı ve yaş grubuna göre dağılım gibi detaylar yer alıyor. Bu sayfadaki günlük raporlar, saat 00:00 işe 23:59 arasını kapsıyor. Peki, son açıklanan vaka sayısı raporuna göre, İstanbul'da günlük sayı ne kadar ve Türkiye geneli koronavirüs tablosu nasıl şekillendi? İşte, merak edilen veriler...

1 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Geçtiğimiz gün gelen verilere göre; 44 bin 846 kişiye Kovid-19 testi uygulanırken bu vatandaşların 996'sında virüs tespit edilmiş ve 19 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti.