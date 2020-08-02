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Haberler Galeri Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı açıklandı: 'İstanbul'da corona virüsü vaka sayısı ve yaş grubu...'

Son Dakika Haberi | açıklandı: ''da corona virüsü vaka sayısı ve ...'

ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, her 24 saatte bir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük corona virüsü tablosu Twitter üzerinden paylaşılıyor. Son dönemde ise, , il ve bölgelere göre corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı gibi veriler de KOVİD-19 internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. Peki, son açıklanan resmi rakamlara göre 'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte, Sağlık Bakanlığı'na ait son veriler...

Giriş Tarihi: 02.08.2020 08:42 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 08:49
Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı açıklandı: 'İstanbul'da corona virüsü vaka sayısı ve yaş grubu...'

ile ilgili detaylı veriler, geçtiğimiz ay kamuoyu ile detaylı olarak paylaşılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabının yanı sıra Bakanlığa ait KOVİD-19 sitesinde corona virüsü vaka sayısı ve yaş grubuna göre dağılım gibi detaylar yer alıyor. Bu sayfadaki günlük raporlar, saat 00:00 işe 23:59 arasını kapsıyor. Peki, son açıklanan vaka sayısı raporuna göre, 'da günlük sayı ne kadar ve geneli koronavirüs tablosu nasıl şekillendi? İşte, merak edilen veriler...

1 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?
Geçtiğimiz gün gelen verilere göre; 44 bin 846 kişiye Kovid-19 testi uygulanırken bu vatandaşların 996'sında virüs tespit edilmiş ve 19 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı açıklandı: 'İstanbul'da corona virüsü vaka sayısı ve yaş grubu...'

BAKAN KOCA DUYURDU: TEDBİRE İHTİYAÇ VAR

Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı.

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Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı açıklandı: 'İstanbul'da corona virüsü vaka sayısı ve yaş grubu...'
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Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı açıklandı: 'İstanbul'da corona virüsü vaka sayısı ve yaş grubu...'
Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı açıklandı: 'İstanbul'da corona virüsü vaka sayısı ve yaş grubu...'
Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı açıklandı: 'İstanbul'da corona virüsü vaka sayısı ve yaş grubu...'
Son Dakika Haberi | Corona virüsü vaka sayısı açıklandı: 'İstanbul'da corona virüsü vaka sayısı ve yaş grubu...'
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