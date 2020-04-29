Son dakika haberi: Türkiye’deki corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum: 28 Nisan Türkiye günlük koronavirüs tablosu ile vaka dağılımı haritası

Özellikle Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan ve önüne geçilemez bir şekilde yayılmaya devam eden corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgın pek çok ülkede kontrol dışında ilerlemeye devam ederken son günlerde ülkemizde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda vaka sayılarındaki düşüş göze çarparken iyileşen hasta sayısındaki günden güne artış dikkat çekiyor. Virüs çıkış noktası Çin'de hayat normale döndü fakat Avrupa ve Amerika için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Corona virüsü kaynaklı covid-19 hastalığı sebebiyle son 24 saat içerisinde binlerce insan hayatını kaybetti. Ülkemizde ise iyileşen hasta sayısı günlük vaka sayısını geçmeyi başardı. Türkiye'deki son durum Bakan Koca tarafından günlük olarak açıklanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, 28 Nisan Türkiye'de son durum ve corona virüsü vaka sayısı ile iyileşen hasta sayısını öğrenmeye çalışıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan günlük veriler ile, detaylı vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta ve entübe hasta sayısı kamuoyu ile paylaşıyor.

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE VAKA VE ÖLÜ SAYISI 28 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Nisan 2020 Salı gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında açıklamada bulundu. Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ise canlı koronavirüs haritası ile vaka dağılımı hakkında bilgi vermişti.

CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI HARİTASI İLE CORONA VİRÜSÜ VAKA DAĞILIMI TABLOSU

Peki, Sağlık Bakanlığı corona virüsü canlı haritası ile Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı bugün kaç oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere illerde ve ilçelerde son durum ne? Haberimizden, 28 Nisan Türkiye'de corona virüsünde son durumu açıklandıktan hemen sonra günlük ve canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA TÜRKİYE'DEKİ CORONA VİRÜSÜ SON DURUM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

İşte 28 Nisan son durum;