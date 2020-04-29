Türkiye'de corona son duruma ilişkin yetkililer tarafından yapılan açıklamalar ve konuyla ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Küresel bir salgın halini alarak dünyanın çeşitli bölgelerinde etkisini gösteren corona virüsü salgını ile ilgili ülkemizde olumlu gelişmeler yaşanıyor. İlk vaka tarihinin ardından alınan geniş önlemler sayesinde temas ortamının asgari düzeye indirildi. Bu sayede bugün gelinen noktada Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre, günlük iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının önüne geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam düzenli olarak Türkiye'de corona virüsü son durum ile ilgili tabloyu Twitter hesabından paylaşırken vatandaşları ülkece gösterilen başarıyı riske atmamaları konusunda uyarıyor. Bakan Koca tarafından paylaşılan ve Sağlık Bakanlığı'nın covid-19 resmi sitesinde yayımlanan tabloda "Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm, iyileşen ve entüve hasta sayısı" hususları yer alıyor. Hal böyle olunca Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu sorusu, gün içerisinde yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye vaka ve ölü sayısı son durum bugün kaç oldu? Entübe hasta ve iyileşen hasta sayısı nedir? İllere ve ilçelere göre vaka dağılımı tablosu nasıl? İşte, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı, illere göre vaka dağılımı ve iyileşen hastalar ile ilgili son dakika haberleri 28 Nisan…