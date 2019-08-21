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Araştırmalar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen sadece paylaşım ve dijital iletişimden ibaret olmadığını gösteriyor.

Giriş Tarihi: 21.08.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 10:54
Sosyal medya narsist yapıyor!

Kişilerin ruhsal durumlarına ve karakter tiplerine de etki eden , kullanıcıların bastırdıkları bazı mizaci özelliklerinin daha çok ortaya çıkmasına yol açtığı gibi toplumların DNA'sını da zamanla değiştiriyor. Sosyal medya kullanıcılarının daha çok risk altında olduğu kişilik bozukluğu, kişilik kaygısı ve kişinin başkaları tarafından nasıl göründüğü kaygısını içerir. Narsist insanlar gösteriş yapmaktan, sahip oldukları fiziksel ve zihinsel özelliklere hayranlık duyulmasından çok hoşlanırlar.

Sosyal medya narsist yapıyor!

Yapılan araştırmalardan çıkan sonuçlara göre, karakterimize etkisini başka bir açıdan ele alıyor ve sosyal ağlar bizi varlıklara dönüştürüyor. Ayrıca çıkan sonuçlara göre sosyal medya kullanan kişiler sadece kendini düşünen, başkalarının onun hakkında ne düşündüğüne takıntılı insanlar haline geliyor.

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Sosyal medya narsist yapıyor!

Facebook ve Twitter narsizmin ortaya çıkmasında doğru orantılı

Araştırmada Facebook kullanım sıklığı ile narsisizm kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasında doğru orantılı olduğunu söyleyen uzmanlar, araştırmada en yoğun özellikler taşıyan kullanıcıların daha sık durum güncellemesi yaptığını, daha çok kendilerinin başrolde olduğu fotoğraflar paylaştığını ve kendilerini üstün göstermek için özlü söz ve mottolar paylaşmaya daha yatkın olduğunu söylüyorlar. Öz çekimlerin son dönemde bu kadar popüler olması da bu örnekleri destekler nitelikte.

Sosyal medya narsist yapıyor!

Facebook'a benzer olarak Twitter kullanım sıklığı ile de kişilerde özelliklerin ortaya çıkması arasında doğru orantı vardır. Narsist kişilik özellikleri barındıran kişilerin daha fazla tweet atma eğilimine sahip olduğunu tespit eden araştırmacılar, genç Twitter kullanıcılarının sosyal çevrelerini genişletmek ve düşüncelerini kitlelere duyurma sebebiyle sosyal ağda aktif olduklarını söylüyor.

Sosyal medya narsist yapıyor!
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Sosyal medya narsist yapıyor!
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