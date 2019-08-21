Sosyal medya narsist yapıyor!

Facebook ve Twitter narsizmin ortaya çıkmasında doğru orantılı

Araştırmada Facebook kullanım sıklığı ile narsisizm kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasında doğru orantılı olduğunu söyleyen uzmanlar, araştırmada en yoğun narsist özellikler taşıyan kullanıcıların daha sık durum güncellemesi yaptığını, daha çok kendilerinin başrolde olduğu fotoğraflar paylaştığını ve kendilerini üstün göstermek için özlü söz ve mottolar paylaşmaya daha yatkın olduğunu söylüyorlar. Öz çekimlerin son dönemde bu kadar popüler olması da bu örnekleri destekler nitelikte.