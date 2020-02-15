Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firmada 99 hileli ürünü ifşa etti! İşte hileli ürünler listesi ve zehir saçan o firmalar…

74 firmada 99 hileli ürünü ifşa etti! İşte listesi ve zehir saçan o firmalar…

'nın dönemsel olarak açıkladığı listesine yenileri eklendi. Daha önce yapılan açıklamada birçok üründe at eti, domuz eti, kanat eti gibi hileli ürünlerin yer aldığı firmalar ifşa olmuştu. Böylece şimdiye kadar yapılan bütün duyurular sonucunda 2012'den bu yana 1517 firmaya ait 3301 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu. Denetimler sonucunda firmaların ürünlerinde birçok hileye başvurduğu ortaya çıktı. İçecek firmalarında ve çikolata markalarında sildenafil gibi zararlı maddelere rastlandı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sağlıklı gıdalar istenilen şekilde üretilene kadar denetimlerin süreceğini belirterek, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz." dedi. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit, tağşiş ve ve zehir saçan o firmalar…

Giriş Tarihi: 15.02.2020 07:00 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 07:17
Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firmada 99 hileli ürünü ifşa etti! İşte hileli ürünler listesi ve zehir saçan o firmalar…

'nın dönemsel olarak açıkladığı listesine yenileri eklendi. Daha önce yapılan açıklamada birçok üründe at eti, domuz eti, kanat eti gibi hileli ürünlerin yer aldığı firmalar ifşa olmuştu. Böylece şimdiye kadar yapılan bütün duyurular sonucunda 2012'den bu yana 1517 firmaya ait 3301 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu. Denetimler sonucunda firmaların ürünlerinde birçok hileye başvurduğu ortaya çıktı. İçecek firmalarında ve çikolata markalarında sildenafil gibi zararlı maddelere rastlandı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sağlıklı gıdalar istenilen şekilde üretilene kadar denetimlerin süreceğini belirterek, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz." dedi. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit, tağşiş ve ve zehir saçan o firmalar…

Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firmada 99 hileli ürünü ifşa etti! İşte hileli ürünler listesi ve zehir saçan o firmalar…

TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ : "TÜM ÜLKEDE DENETİM SEFERBERLİĞİNE BAŞLIYORUZ"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firmada 99 hileli ürünü ifşa etti! İşte hileli ürünler listesi ve zehir saçan o firmalar…

Bakan Pakdemirli, gıda denetimleri ve firmaların ifşası konusunda çok ciddi çalışmaların yürütüldüğünü vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firmada 99 hileli ürünü ifşa etti! İşte hileli ürünler listesi ve zehir saçan o firmalar…

"Bütün çabamız ve mücadelemiz Türkiye'de dört dörtlük, 7'den 77'ye herkesin yiyebileceği sağlıklı gıdalar. Tam anlamıyla istediğimiz şekilde üretilene kadar bu çabamız da devam edecek. Bunu herkes buradan böyle bilsin. Pazartesi günü ayrıca tüm ülkede yine bir denetim seferberliğine başlıyoruz, Ürün bazlı denetim seferberliğine. 6 gün devam edecek bu denetim seferberliğine tüm ülkede pazartesi itibarıyla başlıyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firmada 99 hileli ürünü ifşa etti! İşte hileli ürünler listesi ve zehir saçan o firmalar…

Bakan Pakdemirli'nin duyurduğu ve ifşa edilen ürünler ise şöyle;

Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firmada 99 hileli ürünü ifşa etti! İşte hileli ürünler listesi ve zehir saçan o firmalar…
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firmada 99 hileli ürünü ifşa etti! İşte hileli ürünler listesi ve zehir saçan o firmalar…
BİZE ULAŞIN