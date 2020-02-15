Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firmada 99 hileli ürünü ifşa etti! İşte hileli ürünler listesi ve zehir saçan o firmalar…

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dönemsel olarak açıkladığı hileli ürünler listesine yenileri eklendi. Daha önce yapılan açıklamada birçok üründe at eti, domuz eti, kanat eti gibi hileli ürünlerin yer aldığı firmalar ifşa olmuştu. Böylece şimdiye kadar yapılan bütün duyurular sonucunda 2012'den bu yana 1517 firmaya ait 3301 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu. Denetimler sonucunda firmaların ürünlerinde birçok hileye başvurduğu ortaya çıktı. İçecek firmalarında ve çikolata markalarında sildenafil gibi zararlı maddelere rastlandı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sağlıklı gıdalar istenilen şekilde üretilene kadar denetimlerin süreceğini belirterek, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz." dedi. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit, tağşiş ve hileli ürünler listesi ve zehir saçan o firmalar…