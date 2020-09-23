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Haberler Galeri Tek başına bir ecza deposuna bedel olan zerdeçalın inanılmaz yararları
Giriş Tarihi: 23.09.2020 08:34 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 08:37

Tek başına bir ecza deposuna bedel olan zerdeçalın inanılmaz yararları

, yüzyıllardır kullanılan şifalı bir baharattır, yemeklere tat katmanın dışında insan sağlığına sayısız olumlu etkisi vardır. safranı olarak ta bilinen Zerdeçal, (Curcumin) değerleri bakımından oldukça zengindir; potasyum, demir, manganez mineralleri, C vitamini ve B6 vitamini içerir. Çok eski çağlardan beri şifa kaynağı olarak görülen zerdeçal günümüzde yemeklerde ve gıda endüstrisinde lezzet verici bir olarak kullanılır. Peki zerdeçal vücudumuza ne gibi faydalar sağlıyor? Kalbimizi koruyan bir baharat olan zerdeçal aynı zamanda antioksidan özelliklere sahiptir. İşte zerdeçalın mucizevi faydaları...

Tek başına bir ecza deposuna bedel olan zerdeçalın inanılmaz yararları

Kalbimizi koruyan bir olan aynı zamanda antioksidan özelliklere sahiptir. İşte zerdeçalın mucizevi faydaları...

Tek başına bir ecza deposuna bedel olan zerdeçalın inanılmaz yararları

1.Doğal bir antiseptik ve antibakteriyel üründür, bu nedenle kesik ve yanıkların dezenfekte edilmesinde yararlıdır.

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Tek başına bir ecza deposuna bedel olan zerdeçalın inanılmaz yararları

2. Araştırmaya göre; karnabahar ile birleştirirseniz, prostat kanserini önleyebilir ve mevcut prostat kanserinin büyümesini durdurabilirsiniz.

Tek başına bir ecza deposuna bedel olan zerdeçalın inanılmaz yararları

3. Yapılan deneyler sonucunda meme kanserinin akciğerlere yayılmasını önlediği ortaya konmuştur.

Tek başına bir ecza deposuna bedel olan zerdeçalın inanılmaz yararları

4. tüketerek melanomu (agresif bir cilt kanseri türü) önleyebilirsiniz ve ayrıca mevcut melanom hücrelerinin kendilerini öldürmesini sağlar.

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