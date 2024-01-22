TikTok’ta tehlike saçan ‘çiğ süt akımı’ Diyetisyen Ersin Özdemir açıkladı: “Sakın denemeyin, sisteminizi çökertiyor”

Giriş Tarihi: 22.01.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 14:43

Beslenmeye dair her geçen gün birbirinden farklı fikirler ortaya çıkıyor. Fakat uzman danışmanlığından çok uzak olan bazı öneriler, insan sağlığını tehdit eder boyutta. Özellikle son günlerde TikTok'ta ortaya çıkan "çiğ süt içme" akımının, besleyici olduğuna dair iddialarla yayılıyor ve bu videolar milyonlarca kişinin izlediği, denediği bir tehlikeye dönüşüyor. Faydalı olduğu iddia edilen çiğ süt içme akımı, aslında ardında hayatı tehdit edecek kadar büyük riskler barındırıyor. Bu konuda Diyetisyen Ersin Özdemir ise önemli bilgiler sundu ve çiğ süt ile bulaşan hastalıklar ile ilgili uyarılarda bulundu.