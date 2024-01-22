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Haberler Galeri TikTok’ta tehlike saçan ‘çiğ süt akımı’ Diyetisyen Ersin Özdemir açıkladı: “Sakın denemeyin, sisteminizi çökertiyor”
Giriş Tarihi: 22.01.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 14:43

TikTok’ta tehlike saçan ‘çiğ süt akımı’ Diyetisyen Ersin Özdemir açıkladı: “Sakın denemeyin, sisteminizi çökertiyor”

Beslenmeye dair her geçen gün birbirinden farklı fikirler ortaya çıkıyor. Fakat uzman danışmanlığından çok uzak olan bazı öneriler, insan sağlığını tehdit eder boyutta. Özellikle son günlerde TikTok'ta ortaya çıkan "çiğ süt içme" akımının, besleyici olduğuna dair iddialarla yayılıyor ve bu videolar milyonlarca kişinin izlediği, denediği bir tehlikeye dönüşüyor. Faydalı olduğu iddia edilen çiğ süt içme akımı, aslında ardında hayatı tehdit edecek kadar büyük riskler barındırıyor. Bu konuda Diyetisyen Ersin Özdemir ise önemli bilgiler sundu ve çiğ süt ile bulaşan hastalıklar ile ilgili uyarılarda bulundu.

AYBİKE ŞAHİN
TikTok’ta tehlike saçan ‘çiğ süt akımı’ Diyetisyen Ersin Özdemir açıkladı: “Sakın denemeyin, sisteminizi çökertiyor”

TikTok'ta yayılan bu akıma dair yerel ve yabancı basında, birçok uyarıda bulunulsa da dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Fakat çiğ süt ile yayılan hastalıklar, özellikle "brusella" ve "salmonella" bakterilerinin tehdidine dair Diyetisyen Ersin Özdemir de önemli bilgiler sundu. İşte o ayrıntılar…

TikTok’ta tehlike saçan ‘çiğ süt akımı’ Diyetisyen Ersin Özdemir açıkladı: “Sakın denemeyin, sisteminizi çökertiyor”

"ÇİĞ SÜT İLE BULAŞAN HASTALIKLAR BÜYÜK RİSK TAŞIYOR"

Çiğ süt akımının, hem bilimsel hem de hijyenik anlamda belli başlı riskler barındırdığını belirten Özdemir, Bunun en başında çiğ sütlerde "salmonella" ve "brusella" riski bulunduğuna dikkat çekti.

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TikTok’ta tehlike saçan ‘çiğ süt akımı’ Diyetisyen Ersin Özdemir açıkladı: “Sakın denemeyin, sisteminizi çökertiyor”

Özdemir; "Isıl işlem görmedikleri zaman bu bakteriler canlı kalarak, sütü şekerini kullanarak ve sütün içerisindeki ajanlardan beslenerek insan sistemine girdikleri zaman çok ciddi reaksiyonlara ve hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Aynı zamanda bu sütler sağılırken de kontaminasyona, çeşitli bulaşmalara maruz kalabiliyor" diyerek bu risklerden bahsetti.

TikTok’ta tehlike saçan ‘çiğ süt akımı’ Diyetisyen Ersin Özdemir açıkladı: “Sakın denemeyin, sisteminizi çökertiyor”

"BRUSELLA VE SALMONELLA BAKTERİLERİNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEM"

"Brusella ve salmonella riskini ortadan kaldırmak için mutlaka doğru yöntemlere başvurmak gerekiyor. Üstelik kaynağından emin olmadığınız "peynir veya yoğurt" gibi süt ürünlerini de tüketirken bu riskler ortaya çıkıyor" diyen Özdemir, bu nedenle mutlaka doğru şekilde üretilmiş ve kaynağından emin olunan ürünlerin alınması gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.

TikTok’ta tehlike saçan ‘çiğ süt akımı’ Diyetisyen Ersin Özdemir açıkladı: “Sakın denemeyin, sisteminizi çökertiyor”

Ersin Özdemir, tercih edilmesi gereken süt ürünlerine dair ise; "Bu riskleri ortadan kaldırmak için sütü mutlaka ev ortamında da olsa doğru şekilde kaynatmak veya pastörize işleme tabi tutulmuş sütleri tercih etmek gerekiyor. Burada birkaç yöntemle üretilmiş süt çeşitleri bulunuyor" cümlelerini kullandı.

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