Giriş Tarihi: 01.03.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
10:00
Tükettiğiniz anda uyuyan kanser hücresini büyütüyor! Doktorların evine asla sokmadığı besin
En korkulan hastalıkların başında gelen kanser, vücutta uyur halde bulunurken yapılan beslenme hataları ve çevresel faktörler sebebiyle tetiklenerek aktif hale gelebilir. Uzmanlar, bazı besinlerin kanserin gıdası olabilecek nitelikte olduğunu ve bu nedenle kanser hücrelerinin büyümesinin engellenmesi için uzak durulması gerektiğini belirtiyor. İşte tüketildiği andan itibaren kanser hücrelerinin beslenmesine neden olan besinler...