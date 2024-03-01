Tükettiğiniz anda uyuyan kanser hücresini büyütüyor! Doktorların evine asla sokmadığı besin

En korkulan hastalıkların başında gelen kanser, %30 genetik faktörlere dayansa da %70 çevresel faktörlerden dolayı ortaya çıkar. Çevresel faktörlerin içinde en önemli unsur beslenmedir. Sağlıksız besinlerin tüketimi, vücutta uyuyan kanser hücrelerinin uyanmasına ve büyümesine neden olabilir.