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  • Tüm kanser türlerine karşı kalkan oluyor! İşte tüm kanser türleriyle savaşan mucizevi besin...

Tüm türlerine karşı kalkan oluyor! İşte tüm kanser türleriyle savaşan mucizevi ...

içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde sağlığımızı korumada yardımcı olurlar. İçerdiği anti kanserojen özelliğiyle tam bir deposu olan özellikle riskini ortadan kaldırmak isteyenler için tercih edilen bir . Brokoli kilo vermeden tutun da kemik ve diş sağlığını korumaya kadar etkili bir sebzedir. Güçlü içeriği sayesinde tüm kanser türlerine karşı koruma sağlar. Brokoli mevsimine girdiğimiz şu günlerde sizler için brokolinin sağlığa olan faydalarını araştırdık. Peki brokolinin nelerdir? Brokoli sağlığımızı nasıl etkiler? İşte brokolinin bilinmeyen mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 22.09.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 14:26
Tüm kanser türlerine karşı kalkan oluyor! İşte tüm kanser türleriyle savaşan mucizevi besin...

içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde sağlığımızı korumada yardımcı olurlar. İçerdiği anti kanserojen özelliğiyle tam bir deposu olan özellikle riskini ortadan kaldırmak isteyenler için tercih edilen bir .

Tüm kanser türlerine karşı kalkan oluyor! İşte tüm kanser türleriyle savaşan mucizevi besin...

kilo vermeden tutun da kemik ve diş sağlığını korumaya kadar etkili bir sebzedir. Güçlü içeriği sayesinde tüm türlerine karşı koruma sağlar.

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Tüm kanser türlerine karşı kalkan oluyor! İşte tüm kanser türleriyle savaşan mucizevi besin...

mevsimine girdiğimiz şu günlerde sizler için brokolinin sağlığa olan faydalarını araştırdık. Peki brokolinin nelerdir? Brokoli sağlığımızı nasıl etkiler? İşte brokolinin bilinmeyen mucizevi faydaları...

Tüm kanser türlerine karşı kalkan oluyor! İşte tüm kanser türleriyle savaşan mucizevi besin...

Sağlıklı içeriği sayesinde süper olarak biline , minyatür ağaç şeklini andırır. Kalın sapı ve çiçekleri tüketilebilir. Haftada 3 kez düzenli olarak tüketimi sonucunda tüm türlerine karşı yakalanma riski azalır.

Tüm kanser türlerine karşı kalkan oluyor! İşte tüm kanser türleriyle savaşan mucizevi besin...

BROKOLİNİN İÇERDİĞİ VİTAMİNLER

bol miktarda C vitamini ve K vitamini içerir, ayrıca folat potasyum, manganez, demir, fosfor, kolin, selenyum ve kükürt gibi mineraller ile lif bakımından da zengindir. Brokolide, yüksek miktarda protein bulunur ayrıca içeriğinde bulunan bolca biyoaktif birleşikler (flavonoidler) onu süper gıda yapar. Brokoli çok sayıda vitamin içeren süper bir sebzedir.

Tüm kanser türlerine karşı kalkan oluyor! İşte tüm kanser türleriyle savaşan mucizevi besin...

BROKOLİ KANSERE KARŞI KORUYUCUDUR

Brokolinin içeriğinde bulunan biyoaktif bileşikler vücudun antioksidan kapasitesini arttırır, antimikrobiyal etkiler gösterir ve böbrek, prostat, idrar kesesi, akciğer ve rektum kanseri riskini azaltır ve büyümüş tümörlerin gerilemesine katkı sağlar. Brokolide yeterli miktarda folat (B9 vitamini) alınmasıyla, kolon, mide, pankreatik ve servikal kanserlere karşı koruma sağlamada umut vericidir. de bulunan bir bileşik olan sülforafan vücuttan ekstra östrojeni uzaklaştırmasıyla özellikle göğüs, rahim ve kolon kanseri için yararlıdır.

Tüm kanser türlerine karşı kalkan oluyor! İşte tüm kanser türleriyle savaşan mucizevi besin...

KEMİK VE DİŞ SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİR

, K vitamini, kalsiyum, magnezyum, çinko ve fosfor açısından zengin olduğu için kemikleri ve dişleri güçlü tutar. C vitamini ve kalsiyum ve kemferol, periodontal, dişler ve onları çevreleyen dokuların olumlu etkiler. Yeterli miktarda K vitamini tüketmek kalsiyum emilimini artırır ve kemik sağlığını iyileştirir.

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