Üç yıl içinde her şey değişecek: Laboratuvarda üretilen etler, hayalet mutfaklar...

FAST FOOD'A SEBZE GİRİYOR
Fast food zincirleri söz konusu olduğunda sebze anlayışımız soğan ya da patates kızartmasından ibarettir. Ama artık bu da değişmeye başlıyor. Henüz insanlık tarafından üretilen etler bu zincirlere girecek kadar uygun değil. Hem sebze son üç yılın gözde yiyecekleri arasında. Yine aynı şirket geçen yıl sebze kasaplarının hayatımıza gireceğinden bahsetmişti. Pek çok yerde bu kasaplar açıldı hatta fast food zincirleriyle anlaştı bile. Zaten geçen yılların en popüler yiyecekleri karnabahar, avokado, Hindistancevizi, kale değil miydi... Şimdi bunlardan hazırlanmış burger köftelerin sevdiğimiz zincirlerde servis edildiğine şahit olacağız.
Örneğin Burger King ABD ve Avrupa'daki şubelerinde Rebel Whooper yani Asi Whooper ürününü piyasaya sundu. Hamburgerin içindeki köfte sebze kasabı tarafından hazırlanıyor. İçinde soya, buğday ve pek çok baharat var. McDonalds ise sebzeli ürününü Kanada'da satışa soktu. KFC de içeriğinde tavuk olmayan tavuk kızartmalarını ve tavuk burgerini İngiltere'de piyasaya sundu. Ikea'yı bir mobilya markası olarak biliriz ama İsveç köftesine pek çoğumuz hayrandık. Marka yılbaşı menülerinde İsveç köftesinin vejetaryen versiyonunu çıkardı. Tadı ve görüntüsü aynı ama içeriği farklı. Tüm dünyadaki şubelerinde bu köfte satılmaya başlanacak.