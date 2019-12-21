Üç yıl içinde her şey değişecek: Laboratuvarda üretilen etler, hayalet mutfaklar...

Baum and Whiteman dünyanın en önemli restoran ve otel trendleri araştırma şirketi. Özellikle metropollerde bir otelin içine restoran açılacağı zaman ya da müze restoranı kurulmadan önce bu araştırma şirketine başvuruluyor. Yeni konsept yaratmakta da oldukça başarılılar. Şirket tüm dünyadaki büyük oyuncuların yatırımlarını, farklı kuşakların yeme-içme alışkanlıklarını, arz-talep durumunu ve pek çok elementi değerlendirerek, gastronomi dünyasında gelecek üç, dört yılda neler olacak bunları belirliyor.

Gelecek yılın ve ondan sonraki üç yılın raporunu ise geçtiğimiz hafta yayımladı. Buna göre hayalet restoranlar, (yazının devamında bunun ne anlama geldiğini açıklayacağım) laboratuvarda üretilen et ve kahveler görmeye hazırlıklı olun. Alkollü içeceklerin ise benzer şişede ve tatta, sağlıklı muadilleri geliyor. Elbette bu yeni ürünler alkol içermeyecek. Teknoloji ise mutfakları ele geçiriyor...