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6 yiyecek

Beslenme şeklimiz sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Gün içerisinde tükettiğimiz besinler, kalp sağlığından şekere, tansiyon hastalıklarından hafızaya kadar her şeye etki ediyor. Besinler, içerdikleri vitamin, mineral ve proteinlerle beden sağlığımıza katkıda bulunurlar. Özellikle sebze ve meyvelerde bol olan proteinler, yaşamsal faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için gereklidir. Vücudun yeterli besin alamaması pek çok farklı hastalığa neden olabilir. Unutkanlık da bu hastalıklardan biridir. Unutkanlığın pek çok farklı sebebi olabilir. Unutkanlık belirtileriniz varsa doktorunuza danışabilirsiniz. Bunun yanı sıra tedavinizi destekleyici nitelikle, besinler de bulunuyor.

Giriş Tarihi: 08.08.2019 12:39 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 13:50
Unutkanlığa iyi gelen 6 yiyecek

1. Kabak Çekirdeği

Oldukça sağlıklı bir kuruyemiş olan kabak çekirdeği, magnezyum, demiri çinko ve bakır açısından zengindir. Çinko eksikliğinin alzheimer ve depresyon gibi rahatsızlıklara neden olduğu biliniyor. Günlük olarak tüketeceğiniz bir avuç kabak çekirdeği çinko ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olur. Magnezyum ise öğrenme ve hafıza için gerekli olan bir mineraldir. Demir ve bakır da beynin sağlıklı işleyişi için gerekli olan minerallerdendir. Ayrıca kabak çekirdeği içerdiği minerallerle, bağışıklık sisteminizi güçlendirip, kemik gelişiminizi destekler. Kabak çekirdeği, diyetlerde de tüketilebilir.

Unutkanlığa iyi gelen 6 yiyecek

2. Balık

Yıllardır balıkların içerdikleri Omega-3 sayesinde unutkanlığa ve beyne iyi geldiği söyleniyor. Unutkanlığın en temel sebeplerinden biri Omega 3 eksikliğidir. Bu nedenle unutkanlık belirtilerine karşı Omega 3 bakımından zengin olan besinler tüketilebilir. Bu besinlerin başında ise, balık geliyor. Özellikle somon, sardalya, ton balığı gibi yağlı balıklar Omega 3 açısından zengindir.

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Unutkanlığa iyi gelen 6 yiyecek

3. Domates

Antioksidan açısından zengin olan meyve ve sebzeler de besinler arasında yer alıyor. Antioksidan bakımından zengin olan besinler kan dolaşımını düzenleyip, bağışıklık sistemini güçlendirir ve beynin sağlıklı bir şekilde çalışması için uygun ortamı hazırlar. Domates de içerisindeki likopen sebebiyle yüksek antioksidan içerir. Özellikle hormonsuz ve taze domatesler hafızayı güçlendirmek için tüketilebilir.

Unutkanlığa iyi gelen 6 yiyecek

4. Ispanak

Ispanak yüksek oranda demir içerir. Demir ise beynin sağlıklı bir şekilde çalışması için vücudun ihtiyacı olan minerallerden biridir. Ayrıca ıspanağın içerisinde A, C ,E ve K vitaminleri de bulunur. Bu sayede ise hipertansiyon, metabolizma ve göz hastalıklarının tedavilerinde de doktorunuzun önerisiyle yardımcı besin olarak tüketilebilir.

Unutkanlığa iyi gelen 6 yiyecek

5. Tarçın

Tarçın, yemeklerde, tatlılarda ve içeceklerde kullanılıyor. Tarçınn kan şekerini düzenlediği biliniyor. Ancak yapılan birçok araştırma sonucunda tarçının beyin üzerinde de olumlu etkileri olduğu kanıtlandı. Zihninizi düzenleyip, konsantrasyonunuzu artıran tarçın hafızayı da güçlendiriyor.

Unutkanlığa iyi gelen 6 yiyecek

6. Bitter Çikolata

Günlük olarak tüketilen bir parça bitter çikolatanın sağlığa yararlı olduğu biliniyor. Kakao oranı yüksek olan bitter çikolata, içerdiği polifenoller sayesinde beynin daha sağlıklı çalışmasına destek olur. Hafızayı güçlendirmeye destek olan bitter çikolata ayrıca kalp hastalıklarına da iyi geliyor. Ancak bitter çikolata tüketirken miktarına dikkat etmek önemli.

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