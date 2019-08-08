Unutkanlığa iyi gelen 6 yiyecek

1. Kabak Çekirdeği

Oldukça sağlıklı bir kuruyemiş olan kabak çekirdeği, magnezyum, demiri çinko ve bakır açısından zengindir. Çinko eksikliğinin alzheimer ve depresyon gibi rahatsızlıklara neden olduğu biliniyor. Günlük olarak tüketeceğiniz bir avuç kabak çekirdeği çinko ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olur. Magnezyum ise öğrenme ve hafıza için gerekli olan bir mineraldir. Demir ve bakır da beynin sağlıklı işleyişi için gerekli olan minerallerdendir. Ayrıca kabak çekirdeği içerdiği minerallerle, bağışıklık sisteminizi güçlendirip, kemik gelişiminizi destekler. Kabak çekirdeği, diyetlerde de tüketilebilir.