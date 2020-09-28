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Uzmanlardan uyarı! Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

Fazla şeker tüketimi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Severek tükettiğimiz besinlerdeki hayrete düşürüyor. Vücudun bir enerji kaynağı olan şeker, doğru yollardan alınmayıp ölçüsüz kullanıldığında vücudumuza zarar verir. Araştırmalara göre fazla şeker tüketimi; yüksek tansiyondan diyabete kalp hastalıklarından kansere dek birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Son araştırmalar, obezitenin en önemli nedenlerinden birinin şeker olduğunu, üstelik şekerin mutluluk vermekle kalmayıp bağımlılık da yarattığını ortaya koyuyor. İşte fazla şeker tüketimine sebep olan besinler ve bu besinlerdeki şeker oranları…

Giriş Tarihi: 28.09.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 10:26
Uzmanlardan uyarı! Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

Fazla şeker tüketimi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Severek tükettiğimiz besinlerdeki hayrete düşürüyor. Vücudun bir enerji kaynağı olan şeker, doğru yollardan alınmayıp ölçüsüz kullanıldığında vücudumuza zarar verir. Araştırmalara göre fazla şeker tüketimi; yüksek tansiyondan diyabete kalp hastalıklarından kansere dek birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Son araştırmalar, obezitenin en önemli nedenlerinden birinin şeker olduğunu, üstelik şekerin mutluluk vermekle kalmayıp bağımlılık da yarattığını ortaya koyuyor. İşte fazla şeker tüketimine sebep olan besinler ve bu besinlerdeki şeker oranları…

Uzmanlardan uyarı! Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

ŞEFTALİ

Şeftalinin içinde kaç şeker var?

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Uzmanlardan uyarı! Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

Şeftali masum gibi gözükse de yedikten sonra vücudumuza 6.5 küp şeker oranında etki ediyor.

Uzmanlardan uyarı! Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

ANANAS

Ananasın içinde kaç şeker var?

Uzmanlardan uyarı! Severek tüketiyoruz ama bu zararını kimse bilmiyor!

Ananas 2.5 şeker

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