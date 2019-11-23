Vitamin eksikliğinde ne gibi hastalıklar ortaya çıkıyor? İşte vitamin eksikliğinin önemli belirtileri...

Vitaminler, vücut hücrelerinin kendini yenileyebilmesi, büyüyüp gelişebilmesi ve enerji üretebilmesi için elzem organik bileşiklerdir. İnsan vücudunda sentezlenemeyen, sentezlense bile yetersiz olan vitaminler, dışarıdan besinlerle ya da takviye ilaçlarla desteklenmelidir. B12 vitamini vücut için oldukça önemli olan vitaminler arasında yer almaktadır. B12 vitamini eksikliği tedavi edilmediği taktirde vücutta ciddi sağlık sorunları meydana gelebilir. B12'nin yanı sıra diğer vitaminler de vücudumuz için önem arz etmektedir. Vitaminsiz kalırsak vücudumuzda neler olur? Hangi besinde hangi vitamin bulunur? A, B12, E ve diğer vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? İşte vitamin eksikliğinin belirtileri...