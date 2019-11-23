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  • Vitamin eksikliğinde ne gibi hastalıklar ortaya çıkıyor? İşte vitamin eksikliğinin önemli belirtileri...

Vitamin eksikliğinde ne gibi hastalıklar ortaya çıkıyor? İşte vitamin eksikliğinin önemli belirtileri...

, vücut hücrelerinin kendini yenileyebilmesi, büyüyüp gelişebilmesi ve enerji üretebilmesi için elzem organik bileşiklerdir. İnsan vücudunda sentezlenemeyen, sentezlense bile yetersiz olan vitaminler, dışarıdan besinlerle ya da takviye ilaçlarla desteklenmelidir. vitamini vücut için oldukça önemli olan vitaminler arasında yer almaktadır. eksikliği tedavi edilmediği taktirde vücutta ciddi sorunları meydana gelebilir. 'nin yanı sıra diğer vitaminler de vücudumuz için önem arz etmektedir. Vitaminsiz kalırsak vücudumuzda neler olur? Hangi besinde hangi vitamin bulunur? A, B12, E ve diğer belirtileri nelerdir? İşte vitamin eksikliğinin belirtileri...

Giriş Tarihi: 23.11.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 16:29
Vitamin eksikliğinde ne gibi hastalıklar ortaya çıkıyor? İşte vitamin eksikliğinin önemli belirtileri...

, vücut hücrelerinin kendini yenileyebilmesi, büyüyüp gelişebilmesi ve enerji üretebilmesi için elzem organik bileşiklerdir. İnsan vücudunda sentezlenemeyen, sentezlense bile yetersiz olan vitaminler, dışarıdan besinlerle ya da takviye ilaçlarla desteklenmelidir. vitamini vücut için oldukça önemli olan vitaminler arasında yer almaktadır. eksikliği tedavi edilmediği taktirde vücutta ciddi sorunları meydana gelebilir. B12'nin yanı sıra diğer vitaminler de vücudumuz için önem arz etmektedir. Vitaminsiz kalırsak vücudumuzda neler olur? Hangi besinde hangi vitamin bulunur? A, , E ve diğer belirtileri nelerdir? İşte vitamin eksikliğinin belirtileri...

Vitamin eksikliğinde ne gibi hastalıklar ortaya çıkıyor? İşte vitamin eksikliğinin önemli belirtileri...

A VİTAMİNİ

Eksikliğinin belirtileri: A vitamini karaciğerde depolandığı için yetersiz alındığında önce karaciğerdeki depolar azalıyor, ardından kanda miktarı düşüyor.

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Vitamin eksikliğinde ne gibi hastalıklar ortaya çıkıyor? İşte vitamin eksikliğinin önemli belirtileri...

A vitaminin eksikliğinde sıklıkla görme ile ilgili problemler ortaya çıkıyor. Gece körlüğü, gözün parlaklığını yitirerek aşırı kuruması, gözyaşının yetersiz salgılanması bu sorunlardan bazıları...

Vitamin eksikliğinde ne gibi hastalıklar ortaya çıkıyor? İşte vitamin eksikliğinin önemli belirtileri...

Ayrıca A vitamini bağışıklık sisteminde de görev aldığı için eksikliğinde halsizlik ortaya çıkabiliyor ve enfeksiyon riski artabiliyor. Uzayan ise vücutta geri dönüşü olmayan sorunlarına neden olabiliyor.

Vitamin eksikliğinde ne gibi hastalıklar ortaya çıkıyor? İşte vitamin eksikliğinin önemli belirtileri...

KAYNAKLARI:

Karaciğer, yumurta sarısı, tereyağı gibi hayvansal ; koyu yeşil yapraklı, sarı ve turuncu renkli sebzelerde bulunuyor.

Vitamin eksikliğinde ne gibi hastalıklar ortaya çıkıyor? İşte vitamin eksikliğinin önemli belirtileri...

Günde 5 porsiyon sebze ve meyve yemek A vitaminini yeterli miktarda almaya yardımcı oluyor.

Vitamin eksikliğinde ne gibi hastalıklar ortaya çıkıyor? İşte vitamin eksikliğinin önemli belirtileri...

Gereğinden fazla alınırsa karaciğerde büyüme, ciltte pul pul dökülme, sinir sisteminde bozukluklar, avuç içinde ve ayak tabanlarında renk değişimi, mide bulantısı gibi sonuçlar görülebiliyor.

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