Vitamin eksikliğinde ne gibi sorunlar ortaya çıkıyor? İşte vitamin eksikliği belirtileri...

Vitaminler büyüme, hücre yenilenmesi ve enerji üretimi için vücuda gerekli olan maddelerdir. Vitaminler insan vücudunda sentezlenemeyen, sentezlense bile yeterli olamayan, dışarıdan alınması gerekli organik maddelerdir. Takviye ilaçlarla desteklenmelidir. B12 vitamini vücut için oldukça önemli olan vitaminler arasında yer almaktadır. B12 vitamini eksikliği tedavi edilmediği taktirde vücutta ciddi sağlık sorunları meydana gelebilir. B12'nin yanı sıra diğer vitaminler de vücudumuz için önem arz etmektedir. Vitaminsiz kalırsak vücudumuzda neler olur? Hangi besinde hangi vitamin bulunur? A, B12, E ve diğer vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? İşte vitamin eksikliğinin belirtileri...