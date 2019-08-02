Vitamin içeriğine göre besin grupları sağlığınıza sağlık katacak! Vitamin eksikliği olanlara süper besinler...

Vitaminler, Latince yaşam anlamına gelen "vita" sözcüğünden gelen sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı organik bileşiklerdir. Vücudumuzun yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu vitaminlerin birincil kaynakları besinlerdir. Vitaminler yağda ve suda eriyenler olarak iki gruba ayrılır. Yağda eriyen vitaminler: A, D, E ve K vitaminleridir. Suda eriyen vitaminler: B grubu vitaminler ile C vitaminidir. Vitamin eksikliği beraberinde birçok hastalığı getirebilir. Peki vitamin eksikliğinin belirtileri nelerdir? Vitaminsiz kalırsak vücudumuzda neler olur? Hangi besinde hangi vitamin vardır? B12 vitamini eksikliği, D vitamini eksikliği, E vitamini eksikliği, C vitamini eksikliği, A vitamini eksikliği, K vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? İşte bu soruların cevapları ve vitamin içeriğine göre besin grupları haberimizde...