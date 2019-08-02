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  • Vitamin içeriğine göre besin grupları sağlığınıza sağlık katacak! Vitamin eksikliği olanlara süper besinler...

sağlığınıza sağlık katacak! olanlara süper ...

, Latince yaşam anlamına gelen "vita" sözcüğünden gelen sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı organik bileşiklerdir. Vücudumuzun yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu vitaminlerin birincil kaynakları besinlerdir. Vitaminler yağda ve suda eriyenler olarak iki gruba ayrılır. Yağda eriyen vitaminler: A, D, E ve K vitaminleridir. Suda eriyen vitaminler: B grubu vitaminler ile C vitaminidir. beraberinde birçok hastalığı getirebilir. Peki eksikliğinin ? Vitaminsiz kalırsak vücudumuzda neler olur? Hangi besinde hangi vitamin vardır? , , , , , belirtileri nelerdir? İşte bu soruların cevapları ve haberimizde...

Giriş Tarihi: 02.08.2019 14:17 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 14:26
Vitamin içeriğine göre besin grupları sağlığınıza sağlık katacak! Vitamin eksikliği olanlara süper besinler...

, Latince yaşam anlamına gelen "vita" sözcüğünden gelen sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazı organik bileşiklerdir. Vücudumuzun yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu vitaminlerin birincil kaynakları besinlerdir. Vitaminler yağda ve suda eriyenler olarak iki gruba ayrılır. Yağda eriyen vitaminler: A, D, E ve K vitaminleridir. Suda eriyen vitaminler: B grubu vitaminler ile C vitaminidir. beraberinde birçok hastalığı getirebilir. Peki eksikliğinin ? Vitaminsiz kalırsak vücudumuzda neler olur? Hangi besinde hangi vitamin vardır? , , , , , belirtileri nelerdir? İşte bu soruların cevapları ve haberimizde...

Vitamin içeriğine göre besin grupları sağlığınıza sağlık katacak! Vitamin eksikliği olanlara süper besinler...

Vücudumuzun üretemediği ancak ihtiyaç duyduğu ve bulundukları besinleri sizin için derledik...

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Vitamin içeriğine göre besin grupları sağlığınıza sağlık katacak! Vitamin eksikliği olanlara süper besinler...

A VİTAMİNİ

Eksikliğinin belirtileri: A vitamini karaciğerde depolandığı için yetersiz alındığında önce karaciğerdeki depolar azalıyor, ardından kanda miktarı düşüyor.

Vitamin içeriğine göre besin grupları sağlığınıza sağlık katacak! Vitamin eksikliği olanlara süper besinler...

A vitaminin eksikliğinde sıklıkla görme ile ilgili problemler ortaya çıkıyor. Gece körlüğü, gözün parlaklığını yitirerek aşırı kuruması, gözyaşının yetersiz salgılanması bu sorunlardan bazıları...

Vitamin içeriğine göre besin grupları sağlığınıza sağlık katacak! Vitamin eksikliği olanlara süper besinler...

Ayrıca A vitamini bağışıklık sisteminde de görev aldığı için eksikliğinde halsizlik ortaya çıkabiliyor ve enfeksiyon riski artabiliyor. Uzayan ise vücutta geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Vitamin içeriğine göre besin grupları sağlığınıza sağlık katacak! Vitamin eksikliği olanlara süper besinler...

A VİTAMİNİ KAYNAKLARI:

Karaciğer, yumurta sarısı, tereyağı gibi hayvansal ; koyu yeşil yapraklı, sarı ve turuncu renkli sebzelerde bulunuyor.

Vitamin içeriğine göre besin grupları sağlığınıza sağlık katacak! Vitamin eksikliği olanlara süper besinler...

Günde 5 porsiyon sebze ve meyve yemek A vitaminini yeterli miktarda almaya yardımcı oluyor.

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