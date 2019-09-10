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  • Vücudun en çok ihtiyaç duyduğu en sağlıklı besinler 1000 çeşit arasından seçildiler! İşte dünyanın en sağlıklı besinleri...

1000 çeşit arasından seçildiler! İşte ...

1000 çeşit arasından seçildiler! Doğanın bize şifası olarak sunduğu birçok araştırmaya konu oluyorlar. İnsan vücudunun hastalıklara karşı direnmesinde ona yardımcı olan etkenlerden biri de sağlıklı beslenmedir. de sağlık besinler seçmeden geçiyor. Peki dünya üzerindeki en sağlık besinler hangileri? Araştırmacılar dünya üzerindeki 1000 çeşit ham besini araştırdılar ve içlerinden en sağlıklı 20 besini seçtiler. Yaşam kaynağımız olan, sağlığımıza hangileri? Hangi besini nasıl tüketirsek daha sağlıklı? Bu soruların cevaplarını merak eden araştırmaların sonucunda sağlıklı beslenmemizin temelini oluşturabilecek besinler sıralandı. İşte vücudumuza faydası kanıtlanmış süper sağlıklı besinler...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 15:38 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 15:45
Vücudun en çok ihtiyaç duyduğu en sağlıklı besinler 1000 çeşit arasından seçildiler! İşte dünyanın en sağlıklı besinleri...

1000 çeşit arasından seçildiler! Doğanın bize şifası olarak sunduğu birçok araştırmaya konu oluyorlar. İnsan vücudunun hastalıklara karşı direnmesinde ona yardımcı olan etkenlerden biri de sağlıklı beslenmedir. de sağlık besinler seçmeden geçiyor. Peki dünya üzerindeki en sağlık besinler hangileri? Araştırmacılar dünya üzerindeki 1000 çeşit ham besini araştırdılar ve içlerinden en sağlıklı 20 besini seçtiler. Yaşam kaynağımız olan, sağlığımıza hangileri? Hangi besini nasıl tüketirsek daha sağlıklı? Bu soruların cevaplarını merak eden araştırmaların sonucunda sağlıklı beslenmemizin temelini oluşturabilecek besinler sıralandı. İşte vücudumuza faydası kanıtlanmış süper sağlıklı besinler...

Vücudun en çok ihtiyaç duyduğu en sağlıklı besinler 1000 çeşit arasından seçildiler! İşte dünyanın en sağlıklı besinleri...

10. BEZELYE

77 kalori (100 g) puanı: 67

Bezelyede çok mitarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif vardır.

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Vücudun en çok ihtiyaç duyduğu en sağlıklı besinler 1000 çeşit arasından seçildiler! İşte dünyanın en sağlıklı besinleri...

8. SU TERESİ

11 kalori (100 g) puanı: 68

Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır.

Vücudun en çok ihtiyaç duyduğu en sağlıklı besinler 1000 çeşit arasından seçildiler! İşte dünyanın en sağlıklı besinleri...

4. PAZI

19 kalori (100 g) puanı: 78

Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir.

Vücudun en çok ihtiyaç duyduğu en sağlıklı besinler 1000 çeşit arasından seçildiler! İşte dünyanın en sağlıklı besinleri...

14. BADEM

579 kalori (100 g) puanı: 97

Mono doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan bademin, kalp ve damar sağlığına ve diyabete iyi geldiği biliniyor.

Vücudun en çok ihtiyaç duyduğu en sağlıklı besinler 1000 çeşit arasından seçildiler! İşte dünyanın en sağlıklı besinleri...

20. UZUN SAPLI BROKOLİ

22 kalori (100 g) puanı: 62

Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerdendir.

Vücudun en çok ihtiyaç duyduğu en sağlıklı besinler 1000 çeşit arasından seçildiler! İşte dünyanın en sağlıklı besinleri...

6. KURU MAYDANOZ

292 kalori (100 g) puanı: 69

Baharat olarak kullanılmak üzere kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından önemlidir.

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